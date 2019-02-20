Правдива історія бренду Victoria's Secret

Мабуть, кожна жінка погодиться з тим, що білизна від Victoria's Secret – це одночасно розкіш, естетика, комфорт та сексуальність. Проте мало кому відомо, з чого ж починалася історія культового бренду Victoria's Secret? А почалося все з того, що Рой Реймонд, засновник Victoria's Secret, просто не знайшов потрібну білизну для своєї коханої жінки.

В кінці 70-х років 20 століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватись про це з чоловіком, а також він зрозумів, що вибір нижньої білизни справді мізерний. Тож, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам.

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Так почався шлях одного з найвідоміших культових брендів нижньої білизни. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret. Ні, він назвав свою компанію не на честь дружини. Вікторія, про секрет якої йдеться, – це англійська королева. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. Королева Вікторія залишила свій знаковий слід в історії моди. Саме вона зробила популярними весільну сукню білого кольору і флердоранж як прикрасу нареченої. Крім того, Вікторія була відома тим, що обожнювала корсети – одну з найсексуальніших деталей гардеробу сучасної жінки.

Перший магазинчик Роя був відкритий в Стенфордському Торговому центрі і відрізнявся цікавим інноваційним дизайном, затишною атмосферою, висококласним обслуговуванням, де абсолютно всі бажаючі могли спокійно вибрати відповідну модель жіночої нижньої білизни. Не проблемою навіть було те, що в разі некомпетентності продаця у питанні вибору жіночої білизни, їх навчали усіх тонкощів продажів та надавали необхідні знання.



Сучасний логотип білизняного бренду Victoria's Secret

Ще однією інновацією стало створення поштових каталогів, через які здійснювався продаж жіночої білизни. В результаті такого грамотного менеджменту бренд Victoria's Secret став одним з найбільш відомих та популярних.

У 1982 році фірму Роя Реймонда викупив Леслі Векснер, власник The Limited Brands. Він заплатив засновнику Victoria's Secret 4 мільйони доларів. З цього моменту розпочався тріумф Victoria's Secret по світу. Стиль, гламур і сексуальність стали ключовими характеристиками розкішної жіночої білизни. На той час такий високоякісний продукт виробляли лише в Європі.



Рой Реймонд – засновник бренду Victoria's Secret

Після продажу свого "дітища" Рой Реймонд спробував відкрити магазин дитячого одягу. Проте ця ідея не увінчалася успіхом і незабаром він збанкрутував.

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Найнеочікуванішим у цій історії стало те, що вже 26 серпня 1993 року Рой наклав на себе руки, стрибнувши з моста Golden Gate Bridge недалеко від Сан-Франциско. Рой пішов з життя, але його марка Victoria's Secret, завдяки Леслі Векснеру, почала по-справжньому розквітати.

З приходом Леслі Векснера розширився асортимент бренду. Тепер фірма пропонувала жінкам не тільки нижню білизну, але й сукні, піжами, духи, взуття та м'які іграшки.



Леслі Векснер змінив уявлення про жіночу білизну

На початку 90-х років 20 століття оборот компанії перевищив 1 мільярд доларів.

Щорічно Victoria's Secret випускає більше 300 мільйонів каталогів для продажу білизни поштою. Відкрито онлайн-магазин фірми, а в бутиках Victoria's Secret регулярно з'являються новинки іменитої марки.

У 1995 році Victoria's Secret презентувала світу свій перший показ нижньої білизни. У відповідь на це громадськість назвала товари Victoria's Secret "жіночою білизною століття". У 1999 році відбувся перший онлайн-показ колекції.

З 2001 року цінителі бренду можуть спостерігати за появою новинок Victoria's Secret на телевізійному каналі АВС. У 2004 році "ангели"-моделі культового бренду вирушили в турне по США, де презентували нижню білизну на показах в Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Маямі, Лос-Анджелесі.



Грандіозні шоу Victoria's Secret, які відбуваються щороку у різних мегаполісах

На сьогодні на розкішні театралізовані покази білизни Victoria's Secret збираються найвідоміші люди планети: політики, зірки шоу-бізнесу, мільярдери, імениті бізнесмени.

Кожна презентація новинок проходить в урочистій обстановці театрального шоу: "ангелів" бренду одягають в ексклюзивні новинки і доповнюють образ крилами метеликів, ангелів, павичів та навіть створюють сексуальний образ розкішної дияволки. В число "ангелів"-моделей Victoria's Secret можуть потрапити тільки найвродливіші топ-моделі.

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Всі моделі Victoria's Secret ведуть здоровий спосіб життя, правильно харчуються, а багато хто з них перебуває в щасливому шлюбі і вже встигли народити дітей. Тож не дивно, що "ангели" бренду стають для когось ідеалом жінки та прикладом для наслідування.

Топ-моделі Victoria's Secret входять в десятку найвідоміших, найвродливіших і високооплачуваних моделей світу з "вищої ліги". У список красунь входили: Жизель Бюндхен, Хайді Клум, Летиція Каста, Стефані Сеймур, Кароліна Куркова. Бути моделлю Victoria's Secret – престижно, адже цей бренд став культовим в світі моди.



"Ангели" білизняного бренду Victoria's Secret