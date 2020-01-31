24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Правила голосування в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2020

211 Читать новость на русском
Нацвідбір на Євробачення-2020 / Instagram / @eurovision.ua

Наступного тижня, 8 лютого, країну сколихне гучний перший півфінал Національного відбору Євробачення 2020, який транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. Сьогодні, 31 січня, організатори оприлюднили правила голосування, за якими відбудеться відбір.

Відповідно до офіційних правил, опублікованих на корпоративному сайті UA: Суспільне, у першому та другому півфіналі, які відбудуться 8 та 15 лютого, та великому фіналі, що пройде 22 лютого 2020 року, національного відбору на Євробачення 2020 голосування глядачів і суддів триватиме паралельно.

Важливо! В якому півфіналі буде виступати Україна на Євробаченні-2020: з'явився список

Результати голосування глядачів та суддів, кожне з яких важить 50%, додаватимуться. За загальними підсумками формуватиметься рейтингова таблиця. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то кращий результат матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Ведучий нацвідбору Сергій Притула в прямому ефірі телеканалів СТБ та UA: Перший інформуватиме глядачів про час початку та закінчення періоду голосування, які визначатимуть свого фаворита за допомогою SMS на номер 7766, а також в мобільному додатку Teleportal. Варто наголосити, що з одного мобільного номеру можна надіслати лише одне SMS-повідомлення, вартість якого складає 0,94 гривні. 

У півфіналах кожному учаснику присвоюється номер від 1 до 8, який також визначить код, за яким глядачі обиратимуть найкращого. У фінал має пройти по 3 учасники з кожного півфіналу.

Нагадаємо, що два перші тури півфіналу відбудуться 8 і 15 лютого, фінал Національного відбору ми побачимо 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. 

Враховуючи тогорічний скандал, який трапився в Україні з переможницею MARUV, яка не поїхала представляти Україну в міжнародному конкурсі, цьогоріч керівництво поставило нові правила. Учасник Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2020 повинен гарантувати, що після 15 березня 2014 року не виступав у Росії, Криму та на окупованій території України і не планує там виступати до дати фіналу конкурсу.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння
сьогодні
7657
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Євробачення 2020 Євробачення
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 52769
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1269
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 680
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34712
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3721
Новини
Більше новин
Залиште відгук