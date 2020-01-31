Правила голосування в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2020

Наступного тижня, 8 лютого, країну сколихне гучний перший півфінал Національного відбору Євробачення 2020, який транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. Сьогодні, 31 січня, організатори оприлюднили правила голосування, за якими відбудеться відбір.

Відповідно до офіційних правил, опублікованих на корпоративному сайті UA: Суспільне, у першому та другому півфіналі, які відбудуться 8 та 15 лютого, та великому фіналі, що пройде 22 лютого 2020 року, національного відбору на Євробачення 2020 голосування глядачів і суддів триватиме паралельно.

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Результати голосування глядачів та суддів, кожне з яких важить 50%, додаватимуться. За загальними підсумками формуватиметься рейтингова таблиця. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то кращий результат матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Ведучий нацвідбору Сергій Притула в прямому ефірі телеканалів СТБ та UA: Перший інформуватиме глядачів про час початку та закінчення періоду голосування, які визначатимуть свого фаворита за допомогою SMS на номер 7766, а також в мобільному додатку Teleportal. Варто наголосити, що з одного мобільного номеру можна надіслати лише одне SMS-повідомлення, вартість якого складає 0,94 гривні.

У півфіналах кожному учаснику присвоюється номер від 1 до 8, який також визначить код, за яким глядачі обиратимуть найкращого. У фінал має пройти по 3 учасники з кожного півфіналу.

Нагадаємо, що два перші тури півфіналу відбудуться 8 і 15 лютого, фінал Національного відбору ми побачимо 22 лютого. Два півфінали та фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

Враховуючи тогорічний скандал, який трапився в Україні з переможницею MARUV, яка не поїхала представляти Україну в міжнародному конкурсі, цьогоріч керівництво поставило нові правила. Учасник Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2020 повинен гарантувати, що після 15 березня 2014 року не виступав у Росії, Криму та на окупованій території України і не планує там виступати до дати фіналу конкурсу.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.