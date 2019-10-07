Представник Анастасії Заворотнюк вперше прокоментував стан здоров’я актриси

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Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк / Instagram / @a_zavorotnyuk

Директор російської кіноактриси Анастасії Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ хвора на рак мозку, вперше звернувся до журналістів та прихильників.

Офіційну заяву зробив директор Заворотнюк Стас Христов, який від імені родичі закликав вірити лише офіційним заявам в авторитетних ЗМІ. Зокрема, йдеться про ситуацію, яка виникла цими днями – низка російських видань поширила інформацію, що Заворотнюк, начебто, вже померла.

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Анастасія Заворотнюк і її оточення просять припинити спекуляції навколо її здоров’я і закликають людей вірити тільки тій інформації, яка з’являється в офіційних ЗМІ. Ми просимо поважати рішення актриси і її сім'ї,
– заявив Стас Христов в деяких Telegram-каналах, передають в "НТВ".

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк?

Інформація про хворобу Анастасії Заворотнюк, а саме – рак мозку, з'явилась у ЗМІ на початку серпня 2019 року. Тоді ж про її ймовірну недугу розповіли її сусіди, які зазначали, що актриса тривалий час скаржилась на постійний головний біль. Причиною такої хвороби називали ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Після неуспішного лікування в Польщі родичі відвезли Анастасію Заворотнюк у Москву. Тоді ж у ЗМІ почала ширитись новина, що актриса впала в глибоку кому і той їй залишилось жити лічені дні.  

 

За іншою інформацією, актриса проходила лікування в Німеччині, однак її стан здоров'я погіршився через хірургічне втручання. Медики тоді їй начебто провели трепанацію черепа, щоб дістатися до пухлини, втім вони не дали бажаного результату. Протягом кількох місяців ані Анастасія Заворотнюк, ані її родичі, представники чи лікарі не коментували резонансних новин про її недугу.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини Росії LifeStyle Анастасія Заворотнюк Зіркові хвороби
Джерело: LifeStyle 24
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