Представник MARUV прокоментував нагороду співачки від MTV Росія

Концертний директор співачки MARUV, Кирило Фельдман, зазначив, що українська виконавиця отримала насправді не нагороду в російській номінації на MTV Europe Music Awards в Іспанії 3 листопада. За його словами, номінація звучала як "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія".

Фельдман переконаний, що така номінація жодним чином не пов’язує українську співачку з російською премією, ба більше – вона не отримала звання найкращої артистки Росії. Про це він розповів у російському виданні "360".

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Разом з цим концертний директор Кирило Фельдман згадав історію з Іваном Дорном, який кілька років тому теж отримав премію MTV і "висувався від телеканалу "MTV Росія", але, за його словами, "ніякого відношення до російського телеканалу він не мав".

Додамо, що про номінацію від російського телеканалу "MTV Росія" MARUV повідомила на початку жовтня на власній інстаграм-сторінці. Вона закликала фанатів голосувати за неї, адже переможців щорічної премії MTV Europe Music Awards обирають шляхом онлайн-голосування на офіційному сайті.

MTV Europe Music Awards (EMA) — щорічна церемонія вручення музичних нагород. У 1994 році її заснував телеканал MTV Europe. Щороку церемонія проходить в одному з великих європейських міст. Однак востаннє Україна брала участь у церемонії у 2007 році. Саме тоді Lama була визнана найкращою українською виконавицею.

Таким чином MARUV отримала перемогу у номінації "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". На перемогу в категорії також претендували такі зірки, як Little Big, FACE, Noize MC і Zivert.