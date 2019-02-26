Представник НСТУ сам підтвердив кандидатуру MARUV, – СТБ про відбір артистів на Євробачення-2019

Телеканал СТБ офіційно прокоментував скандал навколо переможниці Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019 MARUV, яка не підписала договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ) і не поїде представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі.

Телеканал оприлюднив офіційний коментар на сайті stb.ua. У заяві наголошується, що ім'я представника від України залежить виключно від Суспільного мовника.

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Критерії відбору учасників Національного відбору

В СТБ переконують, що основним має бути пісня – якісна авторська пісня без плагіату і бажання артиста представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Як відбувається відбір артистів у прямі ефіри

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"СТБ протягом першого етапу відбору (позаефірного) приймає від артистів заявки на участь та перевіряє пісні, але не має права самостійно вирішувати, хто саме проходить у прямі ефіри. Через кілька днів після завершення першого етапу ми призначаємо зустріч, під час якої надаємо НСТУ кращу вибірку заявлених пісень. Цей список, зазвичай, перевищує необхідну кількість. Колеги передивляються і затверджують тих артистів, хто проходять у другий етап (прямі ефіри Національного відбору). Також НСТУ затверджує список членів журі" – наголосили представники СТБ.

Кандидатура MARUV

Так, цього року було отримано 860 пісень, з яких був сформований пріоритетний список, з якого були обрані 16 півфіналістів.

Коли напередодні жеребкування з’ясувалося, що TAYANNA відмовляється від участі у відборі, нам довелося терміново узгоджувати заміну. Кандидатуру MARUV напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ,

– йдеться в офіційній заяві СТБ.

Хто поїде на Євробачення замість Maruv: дивіться відео

В чому полягає скандал зі співачкою MARUV?

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ).

Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова скасувати всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Крім того, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію, в якій просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union). Під нею вже підписалось більше 7,7 тисяч користувачів.

Якої думки MARUV про Крим та Росію?Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступи на території країни-агресора сприяли "миру між країнами". У фіналі Нацвідбору співачка заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".