Представник України на Євробаченні-2018 Melovin виступив у півфіналі Нацвідбору: відео

Сьогодні, 8 лютого, зірковим гостем першого півфіналу Нацвідбору Євробачення став епатажний Melovin. Виконавець підкорив вітчизняну сцену два роки тому й полонив серця світової публіки Лісабоні своєю вогняною постановкою та піснею Under The Ladder. Цього разу успішний співак виконав свій трек Oh, No!

Сьогодні, 8 лютого, стартував перший півфінал Нацвідбору Євробачення-2020. Глядачі вже встигли оцінити вісім приголомшливих виступів конкурсантів та визначитися зі свої фаворитом. Фінальною крапкою став вихід на сцену улюбленця публіки та представника України на міжнародному конкурсі Євробачення-2018. Читайте також: Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого півфіналу Цього разу містичний виконавець, який підкорив британські чарти, виступив з синглом Oh, No! Його номер супроводжувала запальна постановка чоловічим балетом та приголомшливими світловими ефектами. Сам Melovin постав у брутальному образі total black. Він одягнув обтислі штани, майку та шкіряну куртку. Зачіска з ефектом мокрого волосся доповнила його зухвалий look. Родзинка виступу – клавішна установка у руках Melovin, з якої струменіли феєрверки. Публіка відреагувала на вихід артиста шквалом гучних оплесків. Melovin – Oh, No! на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн Що відомо про Melovin?Артист, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, з дитинства цікавився творчістю і завжди приймав участь в різних постановках та концертах, які й сам неодноразово організовував. Відмінною рисою його іміджу є кольорова лінза у лівому оці. Melovin тричі брав участь у відборах до українського вокального шоу "Х-фактор" і лише у 6 сезоні співочого шоу за результатами глядацького голосування став переможцем.

Наприкінці 2016 року юний виконавець вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі Євробачення, проте йому забракло голосів для перемоги. 2018 року Melovin вдруге подався на конкурс, який дозволив йому представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2018 з піснею Under The Ladder. У фіналі Євробачення 2018 співак набрав 130 балів та посів 17 місце.