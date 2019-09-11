Представники Chanel закликали журналістів не порівнювати інші марки з модним будинком: деталі

Оскільки бренд Chanel є одним з найпопулярніших у світі, вбрання інших марок часто прирівнюють до стилю, який Коко Шанель заклала у ДНК свого "дитинча" ще у 1900-х. Проте чинні представники французького модного будинку закликали не робити таких порівнянь.

Офіційна заява від керівників марки Chanel з'явилася на сайті WWD Digital Daily. У своєму посланні представники звернулися до журналістів та працівників рекламної індустрії.

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Французька компанія попросила використовувати назву марки Chanel лише у тому випадку, якщо у тексті мовитиметься безпосередньо про його продукцію.

Слово Chanel має бути використано, лише коли мова йде про продукцію модного будинку Chanel, включаючи одяг, ювелірні вироби, парфумерію, косметику, засоби по догляду за шкірою, аксесуари і годинник,

– зазначено в офіційній заяві.

Представники не полінувалися навести приклад, де пояснили, в яких саме випадках слід відмовитися від використання назви бренду Chanel.

Наприклад, жакет не є "жакетом Chanel", якщо він не нашого виробництва. Ми дбаємо про захист нашого бренду, тому будемо дуже вдячні, якщо ви відмовитеся від вживання таких виразів як "в стилі Chanel", "схожий на Chanel" і тому подібне,

– звернулися до журналістів керівники марки.

Що цікаво, представники не залишили осторонь і юридичну сторону питання. Вони заявили, що ім'я Chanel зареєстроване як торгова марка в США та інших країнах, тому може бути використано лише щодо товарів, які створені модним будинком.



Офіційна заява Chanel / Фото WWD Digital Daily