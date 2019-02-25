Представники Джамали прокоментували її виступи у Росії в 2014 році

Українська співачка Джамала, яка розкритикувала дует ANNA MARIA за скандальне інтерв'ю щодо Криму, виступала у Росії в 2014 році. Цю інформацію підтвердили та прокоментували представники артистки.

У мережі поширили фото, на яких Джамала виступає на новорічному корпоративі в російському Сочі. Сталось це у грудні 2014 року. Користувачі мережі це одразу ж назвали зрадою, а представники Джамали прокоментували ситуацію в ТаблоID.

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За словами піар-директора співачки Дениса Козловського, вони пояснили ЗМІ ще 2 роки тому, коли фото в черговий раз сколихнули мережу. Представник Джамали зізнався: виступ відбувся у Сочі та Москві. В команді тоді спалахнула палка дискусія, після якої вони прийняли рішення.

Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія, що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами,

– розповів Денис Козловський.

Він переконує, що сама Джамала була проти цих виступів. Після цієї скандальної поїздки до Росії артистка жодного разу не погоджувалась на подібні пропозиції та не перетинала кордон країни-агресора.

"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що повинні виконати зобов'язання, бо ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються. У результаті було прийнято рішення відпрацювати підтверджені концерти і нові пропозиції не приймати. Це і були наші останні виступи в РФ", – заявив Денис Козловський.

Якими скандалами відзначився Нацвідбір Євробачення?

У 2019 році Національний відбір Євробачення-2019 відзначився кількома гучними скандалами. Зокрема, на перемогу у шоу претендувала Юлія Юріна, яка є солісткою гурту YUKO. Дівчина – громадянка Росії, тому не заперечує, що дає там концерти.

Ще більшого розголосу набуло резонансне інтерв'ю сестер Анни та Марії Опанасюк. Дівчата під час спілкування з журналістом Романом Скрипіним не змогли дати відповідь на питання: "Чий Крим?". Згодом одна зі співачок заявила, що "Україна втратила Крим". Саме ці слова викликали шквал обурення та осуду, а ANNA MARIA різко втратили позиції лідерів на шоу. Під час прямого ефіру Джамала емоційно прокоментувала таку позицію дівчат.

Як ви можете говорити в інтерв'ю, що "Крим – це наша Батьківщина"? Є тільки одна відповідь на це питання: Крим – це Україна, це окупований півострів, де йде війна,

– заявила Джамала.

Скандал із сестрами Анною та Марією Опанасюк: дивіться відео

За результатами голосування журі та глядачів, на Євробачення-2019 поїде MARUV. Проте чимало українців виступили проти того, щоб саме ця артистка їхала на міжнародний конкурс. Причиною нещадної критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією та анонсувала кілька концертів там. Сама співачка переконує, що своїми виступами вона намагається досягнути "миру між країнами".

Водночас на питання Джамали, зірка без вагань заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї.