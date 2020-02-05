Представники Оскара-2020 опублікували список переможців: що насправді сталось

Адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.

За словами представників Американської кіноакадемії, вони лише ретвітнули публікаціют My Oscar predictions ("Мої прогнози щодо премії Оскар"), де шанувальники ділились своїми думками щодо можливих майбутніх переможців. От одного з них вони і вирішили опублікувати, помилково видавши за реальний перелік лауреатів. Про це повідомляють на Vice.

Цікаво: Кому б українці дали Оскар-2020: аналіз запитів у Google

Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено,

– виправились у Twitter представники Кіноакадемії.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have!



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday. — The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020

Згідно з видаленим дописом, перелік головних переможців Оскара-2020 мав би виглядати ось так:

Накращий фільм – "Паразити", режисер Пон Джун Хо

Найкращий режисер – Сем Мендес (фільм "1917)

Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")

Найкраща актриса – Рене Зельвегер ("Джуді")

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.