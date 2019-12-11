Представники TIME назвали ім'я співачки року: престижне звання отримала Lizzo

Знамените американське видання TIME підбиває підсумки 2019 року. Після того, як у мережі оприлюднили ім'я "Людини року", з'явилась інформацію про найкращу артистку. За версією журналу престижне звання отримала Lizzo.

Мелісса Вівіан Джефферсон – саме таке справжнє ім'я артистки року за версією TIME. Однак прихильникам вона більш відома, як Lizzo. За час своєї кар'єри вона зуміла змінити ставлення людей до пишнотілих артистів, а своїми треками Truth Hurts, Juice і Good As Hell підкорила весь світ.

Читайте також: Екоактивістка Грета Тунберг стала "Людиною року" за версією TIME

"Lizzo дійсно представляє щось нове. Її звучання є незмінно позитивним і неймовірно запам'ятовується: бенгери, які синтезують поп, реп і R&B, з такими дошкульними елементами, що здається, ніби вони були в твоїй голові завжди. Її лірика смішна, непристойна і ранима: вона нагадує про те, що потрібно кинути будь-якого ідіота, який тягне вас вниз, і стати своєю найбільшою прихильницею", – пояснили вибір представники журналу.

Артистка знялась у фотосесії для TIME, в якій підкреслила свої пишні форми. Таким чином Lizzo вкотре продемонструвала ідею бодіпозитива.



Lizzo стала співачкою року / TIME

Відомо, що з дитинства Lizzo переживала проблеми зі сприйняттям своїх форм. Однак, здобувши світову славу, артистка почала популяризувати бодіпозитив. Lizzo без вагань демонструє пишні форми та не соромиться брати участь навіть у відвертих зйомках. Окрім цього, співачка постала у кінострічці "Шахрайки з Волл-Стріт", поставши перед глядачами в образі танцівниці стрип-клубу.

"Я давно створюю позитивну музику. Потім культура змінилася. Було багато речей, які не були популярними, але започаткувався бодіпозитив, що спочатку був формою протесту пишнотілих жінок, а тепер це стало модно. Я бачила, як це стає мейнстрімом. І раптом я в його центрі!" – поділилась вона.

Lizzo відзначив не тільки журнал TIME. Співачка потрапила у 8 номінацій Греммі-2020, тому має великі шанси здобути престижну статуетку.



Lizzo у фотосесії для престижного глянцю / TIME