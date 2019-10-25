Представники Євробачення-2020 розсекретили слоган пісенного конкурсу

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Євробачення-2020
Євробачення-2020 / www.facebook.com/Ueurovision

Найпопулярніший пісенний конкурс Євробачення-2020 набирає обертів. Так, організатори масштабного дійства зізналися фанатам, який слоган вони обрали для майбутніх учасників.

Як ми раніше повідомляли, фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 пройде у Роттердамі, оскільки у 2019 році співак Дункан Лоренс приніс Нідерландам перемогу. Пізніше представники Суспільне мовлення і телеканал СТБ оголосили початок Національного відбору в Україні.

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За попередніми даними, перші два півфінали відбудуться 8 і 15 лютого, а через тиждень, 22 лютого пройде фінал Національного відбору на Євробачення-2020.

Тепер, традиційно, на офіційній сторінці Євробачення у фейсбуці організатори повідомили про слоган, який супроводжуватиме учасників на міжнародному конкурсі. Як повідомляється, гасло звучатиме так: Open Up! В перекладі на українську девіз означає "відкрийся".

Зі слів організаторів, тема "відкритості" якнайкраще розповідає про країну-господарку конкурсу – Нідерланди. А своєрідна "незавершеність" слогана – заклик бути відкритим: до світу, музики, до усього нового, до будь-чого,
– зазначили представники на сторінці Євробачення у фейсбуці.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Євробачення 2020 Євробачення
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