Представником на Євробачення-2019 від Грузії виявився суперфіналіст "Голосу країни 3": деталі

Трохи менше, ніж два тижні залишилося до проведення першого півфіналу Євробачення-2019. Усі країни, що беруть участь у пісенному конкурсі, вже назвали імена своїх претендентів на перемогу. Як виявилося, представляти Грузію буде співак, який прославився своїм вокалом на музичному шоу "Голос країни 3".

Попри те, що проект "Голос країни" існує в багатьох європейських країнах, брати участь саме в українському шоу неодноразово приїжджали жителі Білорусі, Латвії, Грузії та інших країн.

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Як виявилося, одним з учасників і суперфіналістів 3 сезону "Голосу країни" був Ото Немсадзе, який представлятиме Грузію на Євробаченні-2019. Хлопець був одним із фаворитів і суддів, і глядачів, проте так і не зміг здобути перемогу, зайнявши друге місце.

Він відзначився на проекті, як чутливий, глибокий і сильний вокаліст. Під час одного зі своїх виступів з українською народною піснею "Ой, чий то кінь стоїть" він зумів розчулити та викликати сльози у Святослава Вакарчука.

Дивитися відео виступу Ото Немсадзе на "Голосі Країни 3":

Дивитися відео з реакцією Святослава Вакарчука на виступ Ото Немсадзе на "Голосі Країни 3":