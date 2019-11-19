"Прекрасний день по сусідству": трейлер і сюжет фільму про цинічного журналіста з Томом Генксом

Біографічна драма "Прекрасний день по сусідству" або "Чудовий день у нашому районі" (A Beautiful Day in the Neighborhood) вийде на великий екран вже 6 лютого 2020 року. Незадовго до очікуваної прем'єри в мережі з'явився перший український трейлер стрічки з Томом Генксом.

Майбутній драматичний фільм "Прекрасний день по сусідству", головну роль у якому виконає Том Генкс, готується до світового релізу. Біографічна стрічка, знята за сценарієм Міки Фітцермана-Блю та Ноа Гарпстера, розкаже історію Фреда Роджерса, реального журналіста, який помер у 2003 році

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За життя і навіть після смерті він залишається одним із найулюбленіших американських телеведучих, саме тому в місцевих кінотворців народилася ідея показати частину з його життя у драматичній картині.

За сюжетом, цинічний журналіст Ллойд Фогель, роль якого зіграє Метью Ріс, отримує від керівництва завдання написати статтю про відомого телеведучого дитячої програми Фреда Роджерса. Том неохоче береться за доручену справу, але після спілкування з улюбленцем мільйонів він потрохи змінює свої погляди на життя.

"Прекрасний день по сусідству": дивитися український трейлер фільму

Що відомо про Фреда Роджерса? Фред Роджерс народився у США 20 березня 1928 року. Вже з ранніх років він цікавився телебаченням і мріяв отримати роботу у цій галузі. Однак, попри це, він вступив до семінарії та отримав ступінь бакалавра у галузі музики. У 1951 році Роджерс вирішив втілювати свою мрію дитинства і влаштувався на роботу на NBC. Він брав участь у різних музичних проєктах, зокрема, для дітей. Протягом кількох років він поєднував роботу на телебаченні з активною діяльністю в справах пресвітеріанської церкви.



У 1968 році на великий екран вийшов перший випуск його дитячої телепрограми "Наш сусід містер Роджерс". Шоу одразу ж отримало величезний успіх і нагородилося багатьма нагородами. 27 лютого 2003 року Фред Роджерс помер.



Фред Роджерс / Britannica