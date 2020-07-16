Прелюдія до екологічної катастрофи: Руслана емоційно виступила проти вирубки Карпат – відео

Українська співачка випустила щемливе відео про вирубку карпатських лісів та запустила соціальну ініціативу. Руслана закликала не бути байдужими до проблеми, яка може завершитися екологічною катастрофою,

На особистій сторінці співачки Руслани у фейсбуці з'явилося емоційне відео з реальними кадрами масштабних вирубок лісів Карпат. Зірка гучно заявила про глобальну проблему для всієї України, наслідками якої стануть "лисіючі гори та міліючі потічки, неспинні повені і пустельні вітри".

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Руслана запустила соціальну ініціативу "Карпати. Місце Сили". 16 липня вийшов перший епізод трилогії "Спасіння", мета якого – привернути увагу суспільства та розповісти, яка страшна загроза нависла над українськими Карпатами.

"Ми маємо нарешті зрозуміти, що рятуючи одне дерево, ми рятуємо всю планету. Карпатські ліси зникатимуть, не тому що злочинці та їх замовники будуть творити безлад, а тому що ми робитимемо вигляд, що ми цього не помічаємо. Жадоба одних та байдужість інших зроблять злочин здійсненим", – щемливо написала Руслана.

Разом з активістами, екологами та небайдужими людьми зірка прагне втілювати стратегію щодо порятунку Карпат. Так, у рамках проєкту планують створити інтерактивну карту лісів та вирубок по всій Україні, яка буде оновлюватися максимально швидко – щомісяця або ж навіть щодня. Також триває підготовка до заліснення місць вирубок автентичною лісовою флорою – повернення дерев туди, де вони росли до нещадної вирубки.

Нещадній вирубці Карпатських лісів час покласти край. Нам відповідати за тотальне знищення неймовірної краси і багатства нашої землі. Перед пращурами. І перед нащадками,

– зворушила Руслана.

Руслана – Карпати. Місце Сили. Спасіння: дивіться відео онлайн