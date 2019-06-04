Премія CFDA Fashion Awards 2019: переможці модного "Оскара"

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Премія CFDA Fashion Awards 2019: переможці модного "Оскара"
Премія CFDA Fashion Awards 2019: переможці модного "Оскара" / Instagram / @cfda

Щорічна премія Council of Fashion Designers of America (CFDA) 3 червня відзначилась новими переможцями фешн-відзнаки. Престижна церемонія нагородження відбулась в Бруклінському музеї у Нью-Йорку, США.

Найкращим дизайнером жіночого одягу 2019 року став Брендон Максвелл, а чоловічого одягу – Рік Оуенс. Найкращими дизайнерками аксесуарів стали сестри Олсен, а звання ікони стилю заслужила Дженніфер Лопес.

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Список переможців CFDA Fashion Awards:

Найкращий дизайн чоловічого одягу: Рік Оуенс;

Найкращий дизайн жіночого одягу: Брендон Максвелл;

Найкращий дизайнер аксесуарів: Ешлі та Мері-Кейт Олсен (бренд The Row);

Нагорода Swarovski за висхідний талант: Емілі Адамс Боде (Bode);

Нагорода Swarovski за позитивні зміни в моді: Ейлін Фішер (Eileen Fisher);

Премія імені Джеффрі Біна за внесок в розвиток моди: Боб Макі;

Найкращий зарубіжний дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen);

Премія імені засновника американської модної ради Елеонори Ламберт: Карін Ройтфельд;

Спеціальний приз модної ради: Barbie;

Ікона стилю: Дженніфер Лопес, актриса і співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений cfda (@cfda)

 

Що відомо про премію CFDA Fashion Awards?Вперше церемонія премії відбулась у 1981 році, де американська модна рада почала відзначати видатний внесок дизайнерів, медіа, знаменитостей в американську моду. Окрім нагород за найкращий дизайн одягу та аксесуарів поточно року, журі обирають ікону стилю та найкращий модний медіа-ресурс року.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Новини США Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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