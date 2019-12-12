Премія Гільдії кіноакторів оголосила номінантів: хто може отримати відзнаку SAG Awards 2020
Вже 19 січня 2020 року престижна американська премії Гільдії кіноакторів назве своїх лауреатів. А напередодні комітет Screen Actors Guild оголосив список номінантів.
Усі номінанти та категорії премії SAG Awards 2020 з'явилися на сайті видання CNN напередодні, 11 грудня.
До речі, Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію
За підсумками, телесеріал "Дивовижна місіс Мейзел" став рекордсменом серед номінацій багатоепізодних стрічок. А фільм «Одного разу в Голлівуді», "Секс-бомба" та "Шлюбна історія" отримати найбільше номінацій у категорії "Фільми".
Список номінантів SAG Awards 2020
Телевізійні серіали
Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі:
Магершала Алі ("Справжній детектив")
Рассел Кроу ("Найгучніший голос")
Джаред Гарріс, ("Чорнобиль")
Джаррел Джером ("Коли вони нас побачать")
Сем Рокуелл ("Фосс / Вердон")
Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі:
Патрісія Аркетт ("Удавання")
Тоні Коллетт ("Неймовірна")
Джої Кінг ("Удавання")
Емілі Вотсон ("Чорнобиль")
Мішель Вільямс ("Фосс / Вердон")
Чорнобиль: дивитися трейлер серіалу
Найкращий актор (драматичний серіал):
Стерлінг К. Браун ("Це ми")
Стів Карелл ("Ранкове шоу")
Біллі Крудап ("Ранкове шоу")
Пітер Дінклейдж ("Гра престолів")
Девід Харбор ("Дивні дива")
Найкраща актриса (драматичний серіал):
Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Гелена Бонем Картер ("Корона")
Олівія Колман ("Корона")
Джоді Комер ("Вбиваючи Єву")
Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")
Найкращий актор (комедійний серіал):
Алан Аркін ("Метод Комінскі")
Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")
Білл Хейдер ("Баррі")
Ендрю Скотт ("Флібег")
Тоні Шалуб ("Дивовижна місіс Мейзел")
Найкраща актриса (комедійний серіал):
Крістіна Епплгейт ("Мертвий для мене")
Алекс Борштейн ("Дивовижна місіс Мейзел")
Рейчел Броснаген, ("Дивовижна місіс Мейзел")
Кетрін О'Хара ("Шіттс Крік")
Фібі Воллер-Брідж ("Флібег")
Дивовижна місіс Мейзел: трейлер до серіалу дивитися онлайн
Найращий акторський ансамбль (драматичний серіал):
"Велика маленька брехня"
"Корона"
"Гра престолів"
"Розповідь служниці"
"Дивні дива"
Найращий акторський ансамбль (комедійний серіал):
"Баррі"
"Дрянь"
"Метод Комінскі"
"Дивовижна місіс Мейзел"
"Шіттс Крік"
Найкращий каскадерський ансамбль (комедійний або драматичний серіал):
"Гра престолів"
"Блиск"
"Дивні дива"
"Ходячі мерці"
"Хранителі"
Ігрове кіно
Найкращий актор:
Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari")
Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
Терон Еґертон("Рокетмен")
Хоакін Фенікс, ("Джокер")
Джокер: трейлер українською дивитися
Найкраща актриса:
Синтія Еріво ("Гаррієт")
Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія")
Люпіта Ніонго ("Ми")
Шарліз Терон ("Скандал")
Рене Зеллвегер ("Джуді")
Найращий актор другого плану:
Джеймі Фокс ("Просто помилувати")
Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству")
Аль Пачіно ("Ірландець")
Джо Пеші ("Ірландець")
Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Найкраща актриса другого плану:
Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")
Ніколь Кідман ("Скандал")
Дженніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт")
Марго Роббі ("Секс-бомба")
Найкращий акторський ансамбль:
"Секс-бомба"
"Ірландець"
"Кролик Джоджо"
"Одного разу в Голлівуді"
"Паразити"
Найкраща команда каскадерів:
"Месники: Завершення"
"Ford проти Ferrari"
"Ірландець»"
"Джокер"
"Одного разу в Голлівуді"