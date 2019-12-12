Премія Гільдії кіноакторів оголосила номінантів: хто може отримати відзнаку SAG Awards 2020

58 Читать новость на русском
Номінанти SAG Awards 2020 / Фото з відкритих джерел

Вже 19 січня 2020 року престижна американська премії Гільдії кіноакторів назве своїх лауреатів. А напередодні комітет Screen Actors Guild оголосив список номінантів.

Усі номінанти та категорії премії SAG Awards 2020 з'явилися на сайті видання CNN напередодні, 11 грудня.

До речі, Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію

За підсумками, телесеріал "Дивовижна місіс Мейзел" став рекордсменом серед номінацій багатоепізодних стрічок. А фільм «Одного разу в Голлівуді», "Секс-бомба" та "Шлюбна історія" отримати найбільше номінацій у категорії "Фільми".

Список номінантів SAG Awards 2020

Телевізійні серіали

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі:

Магершала Алі ("Справжній детектив")

Рассел Кроу ("Найгучніший голос")

Джаред Гарріс, ("Чорнобиль")

Джаррел Джером ("Коли вони нас побачать")

Сем Рокуелл ("Фосс / Вердон")

Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі:

Патрісія Аркетт ("Удавання")

Тоні Коллетт ("Неймовірна")

Джої Кінг ("Удавання")

Емілі Вотсон ("Чорнобиль")

Мішель Вільямс ("Фосс / Вердон")

Чорнобиль: дивитися трейлер серіалу 

Найкращий актор (драматичний серіал):

Стерлінг К. Браун ("Це ми")

Стів Карелл ("Ранкове шоу")

Біллі Крудап ("Ранкове шоу")

Пітер Дінклейдж ("Гра престолів")

Девід Харбор ("Дивні дива")

Найкраща актриса (драматичний серіал):

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Гелена Бонем Картер ("Корона")

Олівія Колман ("Корона")

Джоді Комер ("Вбиваючи Єву")

Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")

Найкращий актор (комедійний серіал):

Алан Аркін ("Метод Комінскі")

Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")

Білл Хейдер ("Баррі")

Ендрю Скотт ("Флібег")

Тоні Шалуб ("Дивовижна місіс Мейзел")

Найкраща актриса (комедійний серіал):

Крістіна Епплгейт ("Мертвий для мене")

Алекс Борштейн ("Дивовижна місіс Мейзел")

Рейчел Броснаген, ("Дивовижна місіс Мейзел")

Кетрін О'Хара ("Шіттс Крік")

Фібі Воллер-Брідж ("Флібег")

Дивовижна місіс Мейзел: трейлер до серіалу дивитися онлайн  

Найращий акторський ансамбль (драматичний серіал):

"Велика маленька брехня"

"Корона"

"Гра престолів"

"Розповідь служниці"

"Дивні дива"

Найращий акторський ансамбль (комедійний серіал):

"Баррі"

"Дрянь"

"Метод Комінскі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Шіттс Крік"

Найкращий каскадерський ансамбль (комедійний або драматичний серіал):

"Гра престолів"

"Блиск"

"Дивні дива"

"Ходячі мерці"

"Хранителі"

Ігрове кіно

Найкращий актор:

Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Терон Еґертон("Рокетмен")

Хоакін Фенікс, ("Джокер")

Джокер: трейлер українською дивитися

Найкраща актриса:

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія")

Люпіта Ніонго ("Ми")

Шарліз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найращий актор другого плану:

Джеймі Фокс ("Просто помилувати")

Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкраща актриса другого плану:

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")

Ніколь Кідман ("Скандал")

Дженніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Найкращий акторський ансамбль:

"Секс-бомба"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

Найкраща команда каскадерів:

"Месники: Завершення"

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець»"

"Джокер"

"Одного разу в Голлівуді"

Тіна Кароль записала дуетну пісню "Вільна" з солісткою гурту The Hardkiss: прем'єра кліпу
сьогодні
6078
Автор: Марта Вересюк
Теги: Голлівуд Скарлетт Йоганссон Чорнобиль серіал Леонардо Ді Капріо Хоакін Фенікс Бред Пітт LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 грудня 19:01 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Квітослава Туз 705
11 грудня 14:10 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 4253
11 грудня 11:45 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 23246
11 грудня 11:05 Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
Юліана Вінтюк 11640
11 грудня 08:40 Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен
Альона Захарова 1393
Новини
Більше новин
Залиште відгук