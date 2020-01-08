Премія Гільдії сценаристів США оприлюднила імена номінантів
Американська Гільдії сценаристів назвала номінантів щорічної премії WGA Awards 2020, якою нагороджують творців найкращих сценаріїв до фільмів та серіалів. Так, імена переможців стануть відомі вже 1 лютого. Пропонуємо ознайомитися з переліком тих, хто претендує на почесну нагороду.
У списку номінантів вже відомі після "Золотого глобуса" стрічки-переможці "1917", "Паразити", "Джокер".
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Найкращий оригінальний сценарій
Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – "1917"
Ноа Баумбах – "Шлюбна історія"
Райан Джонсон – "Ножі наголо"
Емілі Халперн, Сара Хескінс, Сюзанна Фогель, Кеті Сілберман – "Освіта"
Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразити"
Кадр з фільму "Паразити" / Фото з відкритих джерел
Найкращий адаптований сценарій
Тодд Філліпс, Скотт Сілвер – "Джокер"
Стівен Зейлліан – "Ірландець"
Тайка Вайтіті – "Кролик Джоджо"
Грета Гервіг – "Маленькі жінки"
Міка Фітцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасний день по-сусідству"
Найкращий сценарій документального фільму
"Громадянин Х"
"Прийомний"
"Винахідник: Жага крові в Силіконовій долині"
"Джозеф Пулітцер: Голос народу"
"Сірий кардинал"
Фільм "Сірий кардинал" / The New York Times