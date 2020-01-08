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Премія Гільдії сценаристів США оприлюднила імена номінантів

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Премія Гільдії сценаристів США / Фото з відкритих джерел

Американська Гільдії сценаристів назвала номінантів щорічної премії WGA Awards 2020, якою нагороджують творців найкращих сценаріїв до фільмів та серіалів. Так, імена переможців стануть відомі вже 1 лютого. Пропонуємо ознайомитися з переліком тих, хто претендує на почесну нагороду.

У списку номінантів вже відомі після "Золотого глобуса" стрічки-переможці "1917", "Паразити", "Джокер". 

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Найкращий оригінальний сценарій

Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – "1917"

Ноа Баумбах – "Шлюбна історія"

Райан Джонсон – "Ножі наголо"

Емілі Халперн, Сара Хескінс, Сюзанна Фогель, Кеті Сілберман – "Освіта"

Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразити"


Кадр з фільму "Паразити" / Фото з відкритих джерел 

Найкращий адаптований сценарій

Тодд Філліпс, Скотт Сілвер – "Джокер"

Стівен Зейлліан – "Ірландець"

Тайка Вайтіті – "Кролик Джоджо"

Грета Гервіг – "Маленькі жінки"

Міка Фітцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасний день по-сусідству"

Найкращий сценарій документального фільму

"Громадянин Х"

"Прийомний"

"Винахідник: Жага крові в Силіконовій долині"

"Джозеф Пулітцер: Голос народу"

"Сірий кардинал"

сірий кардинал
Фільм "Сірий кардинал" / The New York Times‎

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Нагороди
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