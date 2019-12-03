Премія за найгірший опис сцени сексу у 2019: хто отримав

Літературний журнал Literary Review щорічно обирає лауреатів премії Bad Sex Awards. Її присуджують письменникам за найгірший опис сексу. Цьогоріч переможцем став не один автор, а цілих два.

У 2019 році двоє авторів настільки погано описали інтимні сцени у своїх творах, що журі літературного журналу не могли визначитись лише одного письменника. Відтак, лауреатами Bad Sex Awards стали француз Дідьє Декуен і британець Джон Харві. Про це повідомляють на The Guardian.

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Зіткнувшись з двома суперниками, ми виявилися неспроможними зробити вибір між ними. Ми намагалися голосувати, але це не спрацювало. Тоді ми проголосували ще раз, але зрештою єдиний переможець так і не знайшовся. Сподіваємося, британці зрозуміють наше тяжке становище,

– кумедно прокоментували "перемогу" письменників журі премії.

У своїй книзі "Серед садів і тихих заплав" (Le bureau des jardins et des etangs) французький письменник Дідьє Декуен описує сцену так:

"Землистий присмак вразив її. Коли Кацуро був живий і коли його член розправлявся в роті Міюкі, у нього був присмак сирої риби, молодих і теплих пагонів бамбука, а коли він нарешті виливався соками, то за смаком нагадував свіжий мигдаль. А зараз той же самий член під язиком Міюкі був позбавленим смаку, наче мул в храмових ставках Хейан-ке, коли працівники Служби садів і заплав осушували їх, перед тим, як очистити".

А от британський автор Джон Харві у своєму романі "Мир" (Pax) описує еротичну сцену наступним чином:

"Вона вся горіла, і жар був у ньому. Він подивився на її досконалу чорну звивистість. Її очі були голодними. Як і його власні, вони горіли вогнем і бажанням. Більш, ніж спекотні, більш, ніж тропічні: вони удвох наближалися до екватора. Вони обнялися так, ніби цим насильницьким утриманням вони могли зварити один одного".

Що відомо про премію Bad Sex Awards? Британський літературний журнал The Literary Review започаткував премію Bad Sex Award ще у 1993 році. Журі нагороди розглядає усіх авторів на наявність найгіршого опису сексу у творі за виключенням представників еротичного жанру. Відомо, що метою нагороди є привернення уваги до "погано написаних, зайвих або відверто коротких описів сексу в сучасній художній літературі". Що цікавого, свого часу антипремію отримували Стівен Кінг та Габріель Гарсія Маркес.