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Прем'єра документального кіно про Андре Тана в Києві: які зірки стали гостями заходу

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Зйомки фільму про модельєра Андре Тана / Фото: Пресслужба

Відомий український дизайнер Андре Тан вже давно став справжнім гуру моди. Проте його життєва історія не проста. Невдовзі на екрани вийде документальний фільм про знаменитого модельєра.

Творці 1+1 Digital Studio зняли документальну стрічку про українського фешн-експерта Андре Тана. У фільмі можна буде побачити не тільки історію творчого шляху митця, а й те, як розвивалася українська модна індустрія. Переглянути фільм можна на платній онлайн-платформі 1+1 Video, а 8 березня його покажуть на телеканалі "ТЕТ".

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На прем'єрі кінострічки була присутня дружина дизайнера Аліна Харечко. Вона підтримала чоловіка та разом із ним усміхнено позувала перед камерами. Її стильне вбрання гармонійно поєднувалося з образом коханого.

Андре Тан з дружиною
Андре Тан з дружиною на червоній доріжці / Фото: Пресслужба

На захід прийшла Катерина Осадча. Скоріше за все, глядачі зможуть побачити сюжет з прем'єри довгоочікуваного фільму у програмі "Світське життя".

Катя Осадча
Катя Осадча на червоній доріжці фільму / Фото: Пресслужба

Катя Осадча та Андре Т
Катя Осадча, Андре Тан та його дружина / Фото: Пресслужба

Серед запрошених гостей було багато зірок українського шоу-бізнесу. Хто саме відвідав прем'єру дивіться у нашому фотозвіті. 

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко на прем'єрі фільму про Андре Тана / Фото: Пресслужба

Жетя Кот та його дружина
Женя Кот та його дружина / Фото: Пресслужба

Гайтана
Гайтана відвідала прем'єру фільму про модельєра Андре Тана / Фото: Пресслужба

Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова позувала на червоній доріжці / Фото: Пресслужба

Ліза Юрушева
Ліза Юрушева побувала на прем'єрі фільму про Андре Тана / Фото: Пресслужба

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров з дружиною відвідала прем'єрний показ стрічки / Фото: Пресслужба

Ірина Данилевська
Ірина Данилевська позує на прем'єрі / Фото: Пресслужба

Анна Різатдінова та Андре Тан
Анна Різатдінова та Андре Тан / Фото: Пресслужба

Джамала
Джамала на прем'єрі кінострічки / Фото: Пресслужба

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Автор: Христина Кобак
Теги: Анна Різатдінова Гайтана Джамала Катя Осадча LifeStyle
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