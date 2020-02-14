Прем'єра документального кіно про Андре Тана в Києві: які зірки стали гостями заходу

Відомий український дизайнер Андре Тан вже давно став справжнім гуру моди. Проте його життєва історія не проста. Невдовзі на екрани вийде документальний фільм про знаменитого модельєра.

Творці 1+1 Digital Studio зняли документальну стрічку про українського фешн-експерта Андре Тана. У фільмі можна буде побачити не тільки історію творчого шляху митця, а й те, як розвивалася українська модна індустрія. Переглянути фільм можна на платній онлайн-платформі 1+1 Video, а 8 березня його покажуть на телеканалі "ТЕТ".

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На прем'єрі кінострічки була присутня дружина дизайнера Аліна Харечко. Вона підтримала чоловіка та разом із ним усміхнено позувала перед камерами. Її стильне вбрання гармонійно поєднувалося з образом коханого.



Андре Тан з дружиною на червоній доріжці / Фото: Пресслужба

На захід прийшла Катерина Осадча. Скоріше за все, глядачі зможуть побачити сюжет з прем'єри довгоочікуваного фільму у програмі "Світське життя".



Катя Осадча на червоній доріжці фільму / Фото: Пресслужба



Катя Осадча, Андре Тан та його дружина / Фото: Пресслужба

Серед запрошених гостей було багато зірок українського шоу-бізнесу. Хто саме відвідав прем'єру дивіться у нашому фотозвіті.



Олена Шоптенко на прем'єрі фільму про Андре Тана / Фото: Пресслужба



Женя Кот та його дружина / Фото: Пресслужба



Гайтана відвідала прем'єру фільму про модельєра Андре Тана / Фото: Пресслужба



Ілона Гвоздьова позувала на червоній доріжці / Фото: Пресслужба



Ліза Юрушева побувала на прем'єрі фільму про Андре Тана / Фото: Пресслужба



Дмитро Комаров з дружиною відвідала прем'єрний показ стрічки / Фото: Пресслужба



Ірина Данилевська позує на прем'єрі / Фото: Пресслужба



Анна Різатдінова та Андре Тан / Фото: Пресслужба