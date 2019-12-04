Прем'єра фільму про художницю з ампутованою ногою "Фріда. Viva La Vida": сюжет і трейлер

Сьогодні, 4 грудня, в українських кінотеатрах стартували покази документальної італійської стрічки "Фріда. Viva La Vida" (Frida Viva La Vida). Фільм розповість не лише про її бачення творчості, але й про нелегку долю всесвітньовідомої художниці Фріди Кало.

Фріда Кало – мексиканська художниця, яка найбільш відома своїми автопортретами. У своїх роботах вона поєднувала стилі кубізму, символізму та сюрреалізму, а також відмінно зображала мексиканську культуру. Оскільки за життя їй довелося дуже нелегко, італійські кінотворці вирішили показати її історію ще детальніше, створивши документальний фільм.

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За участю італійської акторки Азії Ардженто у фільмі "Фріда. Viva La Vida" фанати художниці зможуть дізнатися ще більше про її життя. Зокрема, як вона поєднувала у собі два кардинально інших образи – сміливу революціонерку, новаторку та ідеологиню сучасного фемінізму та тонку особистість, існування якої більше походило на щохвилинну боротьбу за життя. Також Азія Ардженто прочитає її приватні листи та особисті щоденники і поспілкується з друзями та близькими Фріди Кало.

Її називають жінкою з разючою внутрішньою силою, через що вона стала натхненням і музою для багатьох дизайнерів, стилістів та музикантів.

"Фріда. Viva La Vida": дивитися трейлер до фільму про Фріду Кало