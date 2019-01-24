Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму

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Фільм "Зелена книга": сюжет і трейлер
Фільм "Зелена книга": сюжет і трейлер / planetakino.ua

В українських кінотеатрах стартував прем'єрний показ кінострічки "Зелена книга" (Green Book). Фільм привернув чимало увагу кіноманів, адже саме його номінували на кілька престижних премій, зокрема, Оскар-2019.

Про що фільм "Зелена книга"

Драматичний фільм "Зелена книга" розповідає реальну історію про мандри відомого джазового піаніста Дона Ширлі. У цей час в США панують расистські погляди, тому артисту радять мати охоронців. Талановитий музикант наймає на роботу водія – звичайного шибайголову Тоні Валлелонга, який супроводжує його під час турне південною частиною Сполучених Штатів.

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Чоловік виявився досить балакучим та невихованим. Попри це Тоні може дати відсіч будь-кому, тому з ним темношкірий Дон Ширлі почувається в повній безпеці. Мандрівка дає можливість абсолютно різним людям стати друзями та навчитися один від одного, як досягти бажаної мети. 

"Зелена книга": дивіться відео трейлеру біографічного фільму

 

Кінострічка отримала назву "Зелена книга", адже головні герої їздили провінційними містами, керуючись інструкцією зі спеціального видання для темношкірих. У книзі були вказані місця, де їм було безпечно зупинитися на ночівлю, пообідати або ж заправити авто.

Фільм
Фільм "Зелена книга" / Планета Кіно

У кінострічці глядач порине в колоритне життя американців у 1960 роках та побачить майстерне відтворення реальної історії музиканта Дона Ширлі.

У чому особливість кінострічки "Зелена книга"

Режисером фільму "Зелена книга" є Пітер Фарреллі. До створення кінострічки представник Голлівуду залучив Ніка Валлелонга – родича водія, який насправді супроводжував музиканта. Чоловік допомагав режисеру до деталей змалювати головних героїв та їх подорож. 

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Водночас рідні джазового артиста Дона Ширлі гостро розкритикували фільм "Зелена книга". За їхніми словами, у фільмі перекрутили факти про їхнього зіркового родича. 

Як би не було, актори Махершала Алі та Вігго Мортенсен майстерно перевтілились у героїв "Зеленої книги". Вони зуміли показати колоритний спосіб життя США 1960 років та настрої суспільства. 


Головні герої фільму "Зелена книга" / Планета Кіно

Успіх фільму у світі

Прем'єра фільму "Зелена книга" у світі відбулась 16 листопада 2018 року. Українські глядачі зможуть переглянути біографічну драму вже з 24 січня 2019-го. 

За цей час фільм відзначили експерти. Непересічний сюжет кінострічки сподобався і членам журі престижних кінопремій, відтак автори "Зеленої книги" отримали міжнародні нагороди. Зокрема, на церемонії вручення Золотого глобуса фільм здобув перемогу в трьох номінаціях – "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій" та "Найкращий актор другого плану". Також Асоціація "Американська гільдія продюсерів" назвала "Зелену книгу" найкращим фільмом 2018 року, а нещодавно кінострічку внесли у список номінантів на премію Оскар-2019. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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