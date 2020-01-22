Учасниця шоу "Голос країни-10" Василіса Старшова потрапила до бази "Миротворця"

19 січня в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра шоу "Голос країни". За словами організаторів, 10 сезон буде дуже насиченим та особливим, тому матиме шалений успіх. І справді, розважальний проєкт прикував увагу всіх українців, а представники "Миротворця" дослідили історію однієї з учасниць шоу.

Як відомо, на кастинги “Голосу країни-10” прийшла колишня вокалістка гурту “Ленінград” Василіса Старшова. Дівчина не приховувала, що родом із Санкт-Петербурга та прагне отримати новий досвід на українському проєкті. Вона розвернула крісла всіх тренерів та обрала команду Дана Балана. Проте її участь у шоу опинилась під загрозою, адже дівчина відвідувала окупований Крим, через що потрапила до бази “Миротворця”.

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За офіційними даними, сталось це у серпні 2016 року, коли півострів вже був анексований Росією. Василіса Старшова взяла участь у фестивалі “Золота балка”, що пройшов у місті Балаклава. Таким чином вокалістка публічно підтримала окупацію Криму.



Учасниця "Голосу країни" потрапила до списку "Миротворця" / Myrotvorets.news

Правоохоронцям та представникам проєкту “Голос країни” надали точне місце проживання Василіси Старшової у Києві. У “Миротворці” наголошують, що перебування дівчини в Україні – неможливе, адже вона “свідомо діяла проти національної безпеки, миру, безпеки людей та міжнародного права”. Наразі ані Василіса Старшова, ані організатори “Голосу країни-10” не прокоментували заяву. Чи продовжить скандальна артистка участь у шоу – наразі також невідомо.

Що таке "Миротворець"?Це вітчизняна неурядова організація, яка утворилась після анексії Криму та початку агресивної політики Росії щодо України.

Вона займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку". До бази потрапляють ті публічні люди, які можуть нести загрозу для суверенності держави, публічно підтримали міжнародну політику Кремля або раніше відвідували РФ чи окупований Крим.