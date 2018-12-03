Прем’єра грудня: відома дата виходу в прокат фільму "Людина-павук: навколо всесвіту"

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"Людина-павук: навколо всесвіту"
"Людина-павук: навколо всесвіту" / Instagram/ @spidermanmovie

Один з найбільших та найпопулярніших анімаційних фільмів вже скоро представить нову частину своєї давньої історії. В новій частині фільму "Людина-павук: навколо всесвіту" персонаж постане перед шанувальниками в декількох обличчях та в новому поколінні.

Оригінальний погляд авторів на супергероя коміксів Marvel, який підкорив серця дітей і дорослих, з’явиться на екранах кінотеатрів з 13 грудня.

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Над сьомою частиною фільму з культовим персонажем Людиною-павуком працювали режисери Боб Персічетті та Пітер Ремзі та студії Columbia Pictures і Sony Pictures Animation. Разом вони створили нову частину анімаційного фільму з використанням усіх можливих інноваційних технологій. Шанувальники коміксів повинні оцінити нову кінокартину улюбленого фантастичного персонажа.

За сюжетом, події розгортаються у світі Людини-павука. Він знаходить в тому ж часі та середовищі. Однак на нього чекає сюрприз – надприродними здібностями володіє не лише він. У червоно-синьому костюмі вулицями Нью-Йорка блукають ще декілька героїв. В одного з них перевтілюється Майлз Моралез. Він – звичайний американський хлопчик, мама якого латиноамериканка, а батько – афроамериканець. Перед Майлзом стоїть відповідальна місія за всіх Людей-павуків, яких він зустрів у новій частині кінокартини.

Дивитись трейлер до фільму "Людина-павук: навколо всесвіту" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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