Прем'єра пісні переможця Х-фактор 2017 Міші Панчишина у прямому ефірі шоу: драйвове відео
У суботу, 15 грудня, на четвертому прямому ефірі Х-фактор 9 сезон прийшов переможець восьмого сезону Міша Панчишин у якості зіркового гостя шоу.
.Спершу Міша виконав свій хіт "Вода ледяная", чим викликав неймовірно бурхливі овації публіки.
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Далі Міша Панчишин презентував нову пісню "Baby" у звичному для себе стилі, який так полюбився його фанатам.
Відео виступу Міші Панчишина:
Андрій Данилко побажав молодому виконавцю "брати не кількістю, а якістю" і заявив, що очікує від нього ще більше якісного вокалу.
А от Дмитро Шуров зазначив, що цього року йому бракувало "такого драйву і такого нерву", як у цього виконавця – Міші Панчишина.
Хто такий Міша Панчишин? Це український співак, соліст гурту Ptashkin, переможець восьмого сезону телевізійного шоу X-Фактор 2017 року. Професійної музичної освіти юнак не мав. Музика та спів стали його важливим життєвим захопленням, а у 2017 році Михайло взяв участь у популярному талант-шоу X-Фактор. У фіналі він потрапив до команди Дмитра Шурова, а у суперфіналі Панчишин став переможцем шоу в результаті публічного голосування телеглядачів України. За перемогу він отримав мільйон гривень, студійний запис та створення кліпу першої пісні, спеціально написаної для нього, а також тривалу ротацію на популярній радіостанції.