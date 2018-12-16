Прем'єра пісні переможця Х-фактор 2017 Міші Панчишина у прямому ефірі шоу: драйвове відео

У суботу, 15 грудня, на четвертому прямому ефірі Х-фактор 9 сезон прийшов переможець восьмого сезону Міша Панчишин у якості зіркового гостя шоу.

.Спершу Міша виконав свій хіт "Вода ледяная", чим викликав неймовірно бурхливі овації публіки.

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Далі Міша Панчишин презентував нову пісню "Baby" у звичному для себе стилі, який так полюбився його фанатам.

Відео виступу Міші Панчишина:

Андрій Данилко побажав молодому виконавцю "брати не кількістю, а якістю" і заявив, що очікує від нього ще більше якісного вокалу.

А от Дмитро Шуров зазначив, що цього року йому бракувало "такого драйву і такого нерву", як у цього виконавця – Міші Панчишина.

Хто такий Міша Панчишин? Це український співак, соліст гурту Ptashkin, переможець восьмого сезону телевізійного шоу X-Фактор 2017 року. Професійної музичної освіти юнак не мав. Музика та спів стали його важливим життєвим захопленням, а у 2017 році Михайло взяв участь у популярному талант-шоу X-Фактор. У фіналі він потрапив до команди Дмитра Шурова, а у суперфіналі Панчишин став переможцем шоу в результаті публічного голосування телеглядачів України. За перемогу він отримав мільйон гривень, студійний запис та створення кліпу першої пісні, спеціально написаної для нього, а також тривалу ротацію на популярній радіостанції.