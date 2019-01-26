Прем'єра шоу Холостяк: перший анонс дев'ятого сезону проекту – відео

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Прем'єра шоу Холостяк
Прем'єра шоу Холостяк / Instagram / @holostyakstb

У Міжнародний жіночий день, 8 березня, запланована прем'єра романтичного шоу "Холостяк", який буде 9 за рахунком сезон проекту. Головним героєм став ведучий Нікіта Добринін, а ведучим залишився Григорій Решетник.

Про дату прем'єри повідомлено на офіційній сторінці шоу у Facebook.

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Зазначається, що прем'єра запланована на п'ятницю, 8 березня. Трансляція відбудеться о 20:00 на телеканалі СТБ.

"Нікіта Добринін – перший обраний Вами холостяк, кого ж обере він?" – йдеться у рекламному ролику до шоу Холостяк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

 

Напередодні незмінний ведучий проекту Григорій Решетник розповів, що головний герой переймався перед першою вечіркою і знайомством з дівчатами.

Як і будь-який чоловік, Нікіта переживав перед першою вечіркою, де йому потрібно було познайомитися з дівчатами. А це говорить про те, що його емоції справжні і не підроблені. Але під час знайомства він зібрався, брав ініціативу в спілкуванні з дівчатами на себе,
– поділився ведучий.

Дивіться анонс: прем'єра шоу Холостяк 9 сезон

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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