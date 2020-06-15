Через пандемію коронавірусу кінотеатри у всьому світі припинили свою роботу. Тому у Голлівуді вкотре оголосили нові дати прем'єр новинок кіно, на які вже очікують тисячі кіноманів. Зокрема, "Диво-жінку 1984" глядачі побачать на початку жовтня 2020 року.

Як повідомляє Variety, один з найбільших кіновиробників Голлівуду – компанія Warner Bros. – вирішив змінити прем'єрні дати. До списку потрапили кінострічки, які вже прикували увагу кіноманів. Зокрема, новинка Крістофера Нолана "Тенет", а також супергеройська стрічка "Диво-жінка 1984".

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Наразі ці дати не можуть назвати остаточними, оскільки все залежить від відновлення роботи кінотеатрів.

Нові прем'єрні дати

"Тенет" – 31 липня 2020 року

"Диво-жінка 1984" – 2 жовтня 2020 року

"Годзілла проти Конга" – 21 травня 2021 року

"Том і Джеррі" – 5 березня 2021 року

"Матриця 4" – квітень 2021 року

Відкриття кінотеатрів в Україні: що відомо

Наразі у світі поступово відновлюють роботу кінотеатри і театри. Тут зважають на рекомендації ВООЗ, тому в приміщеннях облаштували місця з антисептичними засобами, а крісла встановлені з дотриманням вимог дистанції. Окрім цього, у кінотеатрах проводять дезінфекцію.



Ось так виглядає театр в Нідерландах / Фото Instagram / @koninklijkhuis

В Україні ж відкриття кінотеатрів та концертних майданчиків відбудеться тільки на 4-5 етапах виходу з карантину. Очікувалось, що це станеться 2 липня або ж 10 червня, однак днями у МОЗ заявили, що відкриття кінотеатрів відкладається. Рішення приймали з врахуванням не тільки епідеміологічних даних, але й бесіди з представниками мереж кінотеатрів.

Відомо, що рекомендовано продавати тільки 30% квитків на перегляд стрічок, тому відкриття кінотеатрів не дало б шалених прибутків. Ймовірно, цих доходів не вистачатиме навіть на покриття заробітної плати персоналу та оплати комунальних послуг.