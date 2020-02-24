Що подивитись в кіно цього тижня: український фільм "Черкаси" і байопік про актрису Сіберг

Цього тижня кіномани точно будуть задоволені! Довгоочікувані прем'єри нарешті вийдуть на великий український екран. Пропонуємо переглянути весь список прем'єр і обрати собі один, а то й кілька стрічок, які будуть вам до душі.

Минулого тижня в український реліз вийшло дев'ять приголомшливих прем'єр, які досі транслюються і ви можете переглянути їх в кіно. Вже з четверга, 27 лютого, кінематограф представить українцям 6 нових стрічок, які теж, беззаперечно, варті вашої уваги.

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Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас загальний опис фільмів, які ви зможете переглянути в кінотеатрах вже найближчим часом. Додамо, що в середньому реліз фільмів у прокаті триває близько трьох тижнів, однак представниками кінотеатру термін може бути продовжено або скорочено, враховуючи попит від глядачів.

Прем'єри фільмів з 27 лютого в кінотеатрах України

"Черкаси"

"Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг"

"Людина-невидимка"

"Стволи Акімбо"

"Казки магічного міста: Дерево бажань"

"Офіцер і шпигун"

"Черкаси. Останній корабель у Криму" або "U311 "Черкаси"

Жанр: історія, екшн, драма

Режисер: Тимур Ященко

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет: події розгортаються в лютому 2014 року – в період, коли розпочиналася окупація Кримського півострову. Шлях до моря був перекритий затопленими російськими кораблями, тому український мінний тральщик "Черкаси" опинився заблокованим в порту кримського озера Донузлав. На борту судна – Мишко та Лев, сміливі хлопці з українського села, яким разом довелося проходити крізь такі нелегкі випробування на воєнному кораблі. Чимало вітчизняних суден здалося росіянам, однак не "Черкаси". Тральщик, на борту якого Мишко та Лев, продовжує чинити опір і хоробро вести боротьбу.

Черкаси: трейлер українською дивитися онлайн

"Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг" (Seberg)

Жанр: біографія, драма, трилер

Режисер: Бенедикт Ендрюс

Рейтинг IMDb: 5,0

Сюжет: Джин Сіберг – американська акторка, пік кар'єри якої стався наприкінці 60-х років. Відчуваючи славу та визнання, зірка кіно вирішила стати на захист прав афроамериканців та корінних народів США, які в той час переживали не найкращі часи. Через її активну та гучну позицію стосовно жителів Америки проти неї було відкрито справу. За це взялося ФБР. "Верхи" доручили молодому агенту таємно слідкувати за Джин Сіберг. Однак той, несподівано навіть для себе, стає одним із головних героїв у її історії.

Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг: трейлер українською дивитися онлайн

"Людина-невидимка" (The Invisible Man)

Жанр: жахи, фантастика, бойовик, трилер, драма

Режисер: Лі Воннелл

Рейтинг IMDb: відсутній

Сюжет: Сесилія Касс – дівчина, яка довгий час перебувала у стосунках з жорстоким, однак дуже багатим вченим на ім'я Едріан. Після того як Сесилія виривається з-під його контролю, молодий чоловік накладає на себе руки. Після його самогубства дівчині довелося повертатися до нормального життя, що зайняло чимало часу. Втім, Сесилії здається, що за нею стежить хтось подібний до її екскоханого.

Людина-невидимка: трейлер українською дивитися онлайн

"Стволи Акімбо" (Guns Akimbo)

Жанр: бойовик, комедія

Режисер: Джейсон Лей Гоуден

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Майзл – простий хлопець, який працює на звичайній роботі і досі кохає свою колишню дівчину. Якось банда SKIZM обирає його учасником безжалісної та жорстокої гри. За умовами, незнайомі та випадкові люди повинні битися за своє життя, а їхні битви транслюватимуться в мережі. Від першої сутички Майлзу вдається втекти, однак пізніше організатори жорстокої гри викрадають його кохану. Аби повернути її, хлопець повинен бути взяти участь в боях і робити це з останніх сил.

Стволи Акімбо: трейлер українською онлайн

"Казки магічного міста: Дерево бажань" (The Wishmas Tree)

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Режисер: Рікард Куссо

Рейтинг IMDb: відсутній

Сюжет: події розгортаються у чарівному місті, в якому дівчинка-опосум Керрі мріє зустріти Різдво зі снігом. Для неї провести зимове свято без білої пухкої перини на землі – це одразу відсутність настрою, атмосфери, а також дитячого захвату. Добре, що на її території є Дерево, яке виконує усі бажання. Однак цього разу під час чарівної процедури стався збій і все навколо замерло, зокрема, Дерево. Дівчинка-опосум повинна виправити свою помилку і врятувати місто. Для цього їй доведеться побороти власну невпевненість.

Казки магічного міста: Дерево бажань​: трейлер українською онлайн

"Офіцер і шпигун" (Jaccuse)

Жанр: драма, історія, трилер

Режисер: Роман Поланські

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: події розгортаються 5 січня 1985 року. Капітана Альфреда Дрейфуса несправедливо звинуватили у шпигунстві і засудити до довічного ув'язнення на острові Диявола. Його називають державним зрадником, адже впевнені, той був шпигуном на користь Німеччини. Однак наставник Дрейфуса Жорж Пікар, який також є начальником департаменту, впевнений, що його колега не є винним. Аби довести це, йому потрібно знайти загадкову теку, за пошуки якої він береться. Втім, як виявляється, полює за таємними документами не лише він.

Офіцер і шпигун: трейлер українською онлайн