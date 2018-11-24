Що може бути краще, ніж передзимова атмосфера на телеекранах в компанії найближчих друзів та рідних? Звісно, хіба що сезонні солодощі, новорічні прикраси та чарівні фільми. Хоч до Нового року залишилось цілих 2 місяці, майбутній прем'єрний місяць вражає своїми атмосферними кінострічками!

Осінь як ніколи тішила своїм теплом, через що найменше за все хотілось покинути сонячну вулицю і піти в темний кінозал зі своїми друзями. Але не лінуйтесь придбати бодай один квиток на фільм, оскільки листопад багатий на гучні кінопрем'єри не менше, ніж це було в попередні місяці.

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Саме в останній місяць осені чи ненайбільше відчувається атмосфера прийдешнього Нового року і різдвяних свят. Метушня в магазинах та закладах харчування, декорування вітрин і поява вже нової та затишної колекції одягу на прилавках. Та ніщо нас так не повертає в дитинство та інші приємні спогади, як перегляд атмосферних кінострічок з какао або чаєм в руках.

Вмощуйтесь зручніше і не баріться з походом в кінотеатри на найкращі фільми листопада!

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Біографічний фільм-мюзикл вперше у світі був представлений ще 23 жовтня, однак українські глядачі зможуть його побачити 1 листопада. Спочатку режисером прем'єрної стрічки став Браян Сінгер, який відомий за своїми стрічками "Люди Ікс" та "Операція Валькірія", але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Тому режисеруванням стрічки зайнявся Декстер Флетчер.



"Богемна рапсодія": офіційний кадр з фільму

Кінокартина студії 20th Century Fox розповідає про життя і творчість легендарного британського гурту Queen від початку його заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Зокрема, творці фільму зробили великий акцент на особистому зростанні​ знаменитого фронтмена гурту Фредді Мерк'юрі. Злети та падіння музикантів, створення найвеличніших хітів музичної індустрії, ймовірний розпад ансамблю та гучне возз'єднання в останні роки життя смертельно хворого Мерк'юрі – все це та багато іншого ви побачите у довгоочікуваному фільмі. Назва фільму взята з найвідомішого однойменного хіта групи, яку музиканти написали восени 1975 року.

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Головну роль виконав відомий американський актор єгипетського походження Рамі Малек. Після виходу першого тизера фільму у липні 2018 року, кінокритики та глядачі просто заволали від задоволення, оскільки актор настільки вдало "влився" в амплуа Мерк'юрі. Серед його попередніх стрічок найбільшу славу він здобув завдяки ролі хакера Еліота Алдерсона в серіалі "Містер Робот". Щодо інших акторів, то в ролі барабанщика Роджера Тейлора знявся Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), в ролі гітариста Брайана Мея – Гвілим Лі, а в ролі басиста Джона Дикона – Джозеф Маццелло.

"Богемна рапсодія": дивитись трейлер фільму онлайн

"Оверлорд" (Overlord)

Військовий бойовик з елементами жахів відзначився зі світовою прем'єрою ще 22 вересня, однак в Україні вперше його покажуть 8 листопада. Якщо ви не боїтесь поринути у світ Другої світової війни, де панує морок та відсутність гуманності, то цей фільм саме для вас.

Події фільму, режисером якого став Джуліус Ейвері, розгортаються перед висадкою союзників у Нормандії. Щоб операція пройшла вдало, двоє американських десантників проникають в окуповане німцями селище, щоб зруйнувати там радіовежу. Однак американці натикаються на секретні лабораторії, де вороги-військові проводять над людьми жахливі паранормальні експерименти. Але досліди вийшли з-під контролю, і союзникам довелось боротись не лише з німецькими ворогами, а й з людьми з надможливостями.



"Оверлорд": офіційний кадр з фільму

Головні ролі у фільмі виконали Вайатт Расселл, Джон Магаро, Пілу Асбек, Бокім Вудбін, Матільда Оллів'є та інші. Варто додати, що фантастичний бойовик "Оверлорд", який підкріплюється в кінотеатрах позначкою 18+, був задуманий Джей Джей Абрамсом (7 епізод "Зоряних війн", "Стартрек", "Місія нездійсненна"), який врешті і став продюсером фільму. Студія Paramount придбала цей фільм ще у 2007 році і лише в травні 2017 року почала знімальний процес.

"Оверлорд": дивитись трейлер фільму онлайн

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Одна з найочікуваніших кінострічок 2018 року вже вийшла телеекрани цього листопада! Світова прем'єра фільму відбудеться 8 листопада, однак "поттеромани" зможуть її побачити вже 15 листопада. Сиквел "Фантастичних звірів і де їх шукати" (2016) покаже продовження історії відомого британського магозоолога Ньюта Скамандера, а також його друзів з першої стрічки Якоба Ковальські, Порпентіну і Квіні Гольдштейн.



"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда": офіційний кадр з фільму

Події нового фільму розгортаються в Парижі у 1927 році, де зловісний чарівник та ворог магічного світу Ґелерт Ґріндельвальд втікає з-під варти і починає збирати тих, хто вважає чарівників вищими за всіх не магічних істот. На допомогу приходить всім відомий, але ще зовсім молодий директор школи Хогвартс Албус Дамблдор, який раніше був з Ґріндельвальдом хорошими друзями. Але могутньому чарівнику важко справитись з силою ворога, через що він кличе на допомогу свого улюбленого колишнього учня Ньюта Скамандера та його друзів.

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Головні ролі у фільмі виконали Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон, Ден Фоглер, Елісон Судол, Езра Міллер, Джуд Лоу, Джонні Депп та інші. Режисером пригодницького сімейного фентезі став Девід Йейтс, який займався зйомками цілого Всесвіту "Гаррі Поттера". Кінокартина, створена на серії романів Джоан Роулінг, яка також стала сценаристом фільму, покаже становлення магічного світу ще задовго до народження самого маленького чарівника Гаррі Поттера. Поки що відомо, що на екрани вийде як мінімум трилогія "Фантастичних звірів", але у 2016 році подейкували навіть про цілих 5 частин.

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда": дивитись трейлер фільму онлайн

"Суспірія" (Suspiria)

Детективний фентезійний фільм з елементами жаху вперше був показаний ще на Венеційському кінофестивалі 1 вересня, однак в українських кінотеатрах його можна побачити лише з 22 листопада. Режисерська стрічка оскароносного Луки Гуаданьїно покаже, як за стінами балетної німецької школи відбуваються містичні речі.

Сюжет фільму "Суспірія" розповідає про дівчину Сюзі, яка у 1977 році приїжджає зі США в Берлін, щоб навчатися танцювальної майстерності в балетному закладі. Спочатку дівчина захоплена вихованням та життям всередині школи, але вона щоразу чує дивні історії про знущання наставниць над її однолітками. Подруга Сюзі, яка живе у навчальному закладі тривалий час, ділиться своїми підозрами про справжній шабаш відьом всередині школи. Дівчата намагаються розгадати жахливу таємницю, яка за сімома замками приховує сувора вихователька школи.



"Суспірія": офіційний кадр з фільму

Головною героїнею фільму стала зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон, а також у стрічці зіграла знаменита Тільда Свінтон. Варто додати, що "Суспірія" стала римейком однойменного фільму 1977 року, через що режисер вирішив перенести події фільму у рік його виходу на екрани. В оригінальному фільмі головну роль виконувала Джесіка Харпер.

"Суспірія": дивитись трейлер фільму онлайн

"Король Данило" (King Daniel)

У день виходу попередньої американо-італійської стрічки, на українських екранах з'явиться й вітчизняна картина режисера Тараса Химича "Король Данило". 22 листопада кінотеатри зберуть прихильників українського кінематографу, щоб переглянути історію про легендарного князя Данила та його брата Василька.



"Король Данило": офіційний кадр з фільму

Події історичного бойовика розгортаються в далекому 1238 році, коли брати Данило і Васильно нападають на прикордонний замок таємного ордену, де вони беруть магістра в полон. Василько вмовляє полоненого князя стати його союзником в боротьбі з могутнім ворогом зі Сходу.

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Спочатку головну роль у фільмі мав виконати актор Олександр Алексєєв, але згодом його замінили на Сергія Ярмошенка. Роль брата Василька виконав Юрій Вихованець, а також у стрічці зіграли Ренат Хайрулін, Олег Сікиринський, Віктор Лафарович та інші. Зйомки українського фільму відбувались на Прикарпатті та Львівщині, а масштабні декорації, які вдалось збудувати, відтворять середньовічне місто Холм. Попередньо було домовлено, що декорації не руйнуватимуть, а віддадуть для перетворення їх у музей. Гроші для зйомок фільму було зібрано на краудфандинговій платформі Na-Starte і загальний кошторис стрічки склав 4 мільйони гривень.

"Король Данило": дивитись трейлер фільму онлайн

"Робін Гуд" (Robin Hood)

Пригодницький американський бойовик розповість захоплюючу історію про хрестоносця Робіна Гуда, який вже можна буде побачити на світових екранах 21 листопада, а в Україні – 29 листопада. Режисером нової стрічки став Отто Баферст. Екранізація історії про героя англійських балад вже не вперше виходить на екрани кінематографу, однак творці фільму з компанії Lionsgate намагались подати новий погляд на всім відомий сюжет.

Події фільму розгортаються у середньовічній Англії, де сміливий воїн-хрестоносець Робін із Локслі та його мавританський друг Маленький Джон готують повстання проти представників королівської родини. Довгі роки англійська монархія псувала життя своїм підданим, тому вони вирішили покласти край усім знущанням від аристократів.



"Робін Гуд": офіційний кадр з фільму

Про знаменитого добродія Робіна Гуда написано 19 книжок та створено сотні різних окремих легенд. Про Робіна Гуда вчили у школі, з ним створювали дитячі розмальовки, про нього знімали десятки фільмів та мультсеріалів, а його ім'ям часто характеризують людей, які чинять добро без жодної вигоди. Однак про сучасну екранізацію заговорили ще в 2015 році і за головного героя було обрано всім відомого актора з фільмів "Kingsman" Терона Еґертона. Також у фільмі взяли участь такі актори як Джеймі Дорнан, Пол Андерсон, Джеймі Фокс та багато інших. Зйомки стрічки розпочалися в лютому 2017 року та проходили у різних містах Хорватії, Франції та Угорщини.

"Робін Гуд": дивитись трейлер фільму онлайн

Фото: IMDb