Скільки людей переглянули прем'єрну серію 8 сезону "Гри престолів": рекордні дані

Популярний серіал "Гра престолів" став одним із найбільш очікуваних фільмів року. Саме до нього була прикута увага всіх світових ЗМІ та кіноманів. Відтак перша серія фінального сезону зуміла встановити рекорд.

Мільйони прихильників у всьому світі очікували на появу перших серій заключного 8 сезону, яку презентували на каналі HBO в ніч на 15 квітня. Як повідомляє видання Variety, тільки у США відео переглянули понад 17,4 мільйона людей.

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Такі показники встановили своєрідний рекорд у світі кіноіндустрії, адже "Гра престолів" стала найпопулярнішою сагою, події якої розгортаються у часи Середньовіччя. Окрім цього, фентезійний серіал вже вдруге б'є світові рекорди: 7 сезон кінострічки отримав 16,9 мільйона переглядів у день прем'єри, що приголомшило всіх кіноекспертів та критиків. Однак у 2018 році автори проекту тріумфально перевершили дані показники.

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що перша серія 7 сезону "Гри престолів" зуміла перевершити трафік одного з найпопулярніших порносайтів – Pornhub. У прем'єрний день показу епізоду кількість відвідувачів сайту зменшився на 4,5%. Ще більше на Pornhub повпливав 6 сезон саги, який знизив трафік на 5,2%. Наразі невідомо, як змінились ці показники після прем'єри фіналу "Гри престолів".

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.