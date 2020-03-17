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Прем'єру "Чорної вдови" від Marvel перенесли через коронавірус

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Прем'єру "Чорної вдови" перенесли через коронавірус / IMDb

Новий оригінальний ролик та перший український трейлер до фільму "Чорна вдома" ще тиждень тому підривав мережу, а прихильники з нетерпінням чекали травня, бо саме тоді мали презентувати стрічку. Тепер стало відомо, що прем'єру перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу у світі.

Спалах коронавірусу нещадно руйнує усі світові прем'єри. Кіноіндустрія продовжує зазнавати втрат від цієї недуги. Довгоочікувану екранізацію фільму "Чорна вдова" мали презентувати в травні цього року. Проте Covid-19 змусив відкласти її на невизначений термін. Про це повідомляє видання Mashable.

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Кінострічка "Чорна вдова" заснована на однойменних коміксах від Marvel Comics. Відомо, що попередні фільми від всесвіту Marvel мали шалену популярність, то ж новому супергеройському епізодові про жінку у відмінній фізичній формі прогнозували неабиякий успіх у світовому прокаті. Проте сталося не так, як гадалося, і тепер невідомо, коли прихильники зможуть насолодитися цим фільмом.

Що відомо про фільм "Чорна вдова"?Сюжет стрічки розгортатиметься після подій, які трапилися у "Першому меснику: Протистояння". Через це вони відкривають багато таємниць, що стосуються минулого Наташі Романової у Будапешті. На перших кадрах трейлеру видно, що деякі сцени зняті саме там. Головну роль традиційно отримала Скарлетт Йоггансон. Також у картині з'являться Девід Гарбор, Флоренс П'ю та інші. Продюсером фільму є голова Marvel Sudios Кевін Фейдж.

"Чорна вдова" – офіційний трейлер: дивитися відео онлайн

"Чорна вдова" – український трейлер: дивитися відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Скарлетт Йоганссон Marvel Коронавірус Covid-19 LifeStyle Кіно
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