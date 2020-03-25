Прем'єру фільму "Диво-жінка 2" перенесли: відома нова дата

Супергеройський фільм "Диво-жінка 2" вийде на великий екран із чималим запізненням. Кінострічку, яку очікують мільйони людей у світі, презентують у серпні 2020 року.

Цю інформацію офіційно підтвердили представники компанії Warner Bros. За їхніми словами, через пандемію коронавірусу уже скасували та перенесли чимало рейтингових прем'єр, відтак творці "Диво-жінки 2" також вирішили презентувати фільм 14 серпня.

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"Ми зробили "Диво-жінку 2" для великого екрана, і я вірю в силу кіно. У ці страшні часи, коли власники театрів дбають про людей, ми перенесемо показ нашого фільму на 14 серпня 2020 року. Молимося за кращі часи для всіх", – зазначив режисер Баррі Дженкінс.

Ситуацію прокоментувала і виконавиця головної ролі – ізраїльська акторка Гал Гадот.

У цей непростий час я з нетерпінням чекаю світлого майбутнього, де ми можемо знову поділитися силою кіно. Наш фільм "Диво-жінка 2" перенесли на 14 серпня 2020 року. Я сподіваюся, що всі ви у безпеці,

– написала вона у мережі.

Як відомо, сюжет фільму "Диво-жінка 2" розгортатиметься навколо головної героїні Діани. Вона продовжить боротьбу за порятунок світу і людей.

Найбільшим сюрпризом для прихильників стане поява нового персонажа – бізнесмена Максвелла Лорда, який хоче отримати беззаперечну владу над світом. Він шукає магічні артефакти. Однією із його знахідок стала Енн Міневра, відома археологиня, яку він перетворив у монстра Гепарда. Саме з нею доведеться вести боротьбу Диво-жінці Діані.

"Диво-жінка 2": дивіться відео трейлеру