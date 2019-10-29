Прем'єру фільму "Термінатор: Фатум" в Голлівуді скасували через пожежі в Каліфорнії: подробиці

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"Термінатор 6"
"Термінатор 6" / IMDb

На шосту частину "Термінатора" чекало чимало шанувальників, однак творці картини вирішили скасувати її прем'єру через сильну лісову пожежу у штаті, де він розташований. Каліфорнія досі палає у вогні.

Про те, що в Каліфорнії оголосили надзвичайний стан, евакуюють 180 тисяч людей, а також скасували прем'єру фільму "Термінатор: Фатум" повідомляє видання CNN.

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Напередодні, 28 жовтня, у Голлівуді повинні були стартувати покази шостої частини "Термінатора", однак Paramount Pictures і Skydance оголосили про скасування прем'єри.

Також представники компаній пообіцяли забезпечити їжею, яка призначалася для прем'єрного показу, Червоний Хрест і служби, які безперервно працюють в епіцентрі пожежі.

Натомість Арнольд Шварценеггер, який був змушений покинути свій маєток, написав на своїй сторінці у твіттері звернення до місцевих жителів. Він закликав їх "не клеїти дурнів" і переїжджати зі штату Каліфорнія. Із небезпечної зони також було евакуйовано баскетболіста Леброна Джеймса.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Пожежа у Каліфорнії Голлівуд Арнольд Шварценеггер
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