24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Прем'єру серіалу від Marvel та Disney+ "ВандаВіжн" перенесли на 2020 рік: подробиці

1 Читать новость на русском
"ВандаВіжн" / Geektyrant

Представники стрімінгового сервісу Disney+ зробили подарунок своїм шанувальникам, опублікувавши ролик з анонсами прем'єр 2020 року. У відео творці розсекретили дату виходу серіалу "ВандаВіжн" (WandaVision), над яким працюють спільно з компанією Marvel.

Проморолик від Disney+ з'явився в мережі 1 січня 2020 року. У відео можна побачити фрагменти з фільмів, які були презентовані у 2019 році, серед яких "Король Лев" та "Аладдін", а також одні з найбільш очікуваних проєктів 2020 року – 2 сезон "Мандалорця", "Сокіл і Зимовий Солдат", а також прем'єра стрічки "ВандаВіжн" (WandaVision).

Якщо ви пропустили: Легендарна франшиза "Гаррі Поттер" отримає продовження, – ЗМІ

Над створенням серіалу працюють компанії Disney та Marvel. Сюжет "ВандиВіжн" розгортатиметься навколо Червоної Відьми та андроїда Віжна. Творці обіцяють, що перша половина сезону буде з закадровим сміхом, а фінал безпосередньо впливатиме на події продовження повнометражного фільму про Доктора Стренджа.

Так, якщо раніше прем'єра "ВандиВіжн" була запланована на 2021 рік, то представникам Disney вдалося приємно здивувати своїх фанатів, повідомивши, що серіал дебютуватиме вже у цьому році.

Дивитися проморолик від Disney: відео

 

Який курс долара і євро в обмінниках України
сьогодні
12227
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Disney Marvel
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:44 Перемоги, здобутки та скандали в українському кіно: підсумки 2019 року
Єлизавета Герасимюк 273
сьогодні 10:21 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 6694
1 січня 17:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 4232
1 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 3478
1 січня 14:45 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 6493
Новини
Більше новин
Залиште відгук