Прем'єру серіалу від Marvel та Disney+ "ВандаВіжн" перенесли на 2020 рік: подробиці

Представники стрімінгового сервісу Disney+ зробили подарунок своїм шанувальникам, опублікувавши ролик з анонсами прем'єр 2020 року. У відео творці розсекретили дату виходу серіалу "ВандаВіжн" (WandaVision), над яким працюють спільно з компанією Marvel.

Проморолик від Disney+ з'явився в мережі 1 січня 2020 року. У відео можна побачити фрагменти з фільмів, які були презентовані у 2019 році, серед яких "Король Лев" та "Аладдін", а також одні з найбільш очікуваних проєктів 2020 року – 2 сезон "Мандалорця", "Сокіл і Зимовий Солдат", а також прем'єра стрічки "ВандаВіжн" (WandaVision).

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Над створенням серіалу працюють компанії Disney та Marvel. Сюжет "ВандиВіжн" розгортатиметься навколо Червоної Відьми та андроїда Віжна. Творці обіцяють, що перша половина сезону буде з закадровим сміхом, а фінал безпосередньо впливатиме на події продовження повнометражного фільму про Доктора Стренджа.

Так, якщо раніше прем'єра "ВандиВіжн" була запланована на 2021 рік, то представникам Disney вдалося приємно здивувати своїх фанатів, повідомивши, що серіал дебютуватиме вже у цьому році.

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