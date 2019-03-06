Прем'єру "Шерлока Холмса 3" з Робертом Дауні-молодшим перенесли на 2021 рік

Довгоочікувану детективну стрічку "Шерлок Холмс 3" вирішили запустити не у грудні 2020 року, як планувалось, а в 2021-му. Причину перенесення прем’єри розробники не повідомляють.

Кінострічка "Шерлок Холмс 3", у якій головну роль повинен був зіграти Роберт Дауні-молодший, а його напарника доктора Ватсона – Джуд Лоу, тепер з’явиться на екранах не раніше, ніж 21 грудня 2021 року. Про це повідомили у Variety.

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Раніше низка ЗМІ повідомляла, що фанати британської детективної історії зможуть побачити нову екранізацію книги вже у травні наступного року. Згодом прем’єру перенесли на грудень, а тепер – рівно через рік від останнього терміну.

Наразі невідомо жодних деталей про режисера третьої частини "Шерлока Холмса", однак автором сценарію став письменник Кріс Бранкато. Варто додати, що друга частина фільму "Шерлок Холмс: Гра тіней" з Дауні-молодшим, Джудом Лоу, Джаредом Гаррісом, Стівеном Фраєм та іншими акторами вийшов у 2011 році. Йому передував перший оригінальний фільм "Шерлок Холмс" 2009 року. Режисером обидвох стрічок був культовий режисер Гай Річі, тому можна припустити, що він стане і третім автором нової кінокартини.

Що відомо про Шерлока Холмса і доктора Ватсона?Це вигадані персонажі, створені британським письменником Артуром Конаном Дойлем у 1891 році. Британський детектив Шерлок, який відрізняється особливим розумом та логікою, з'являється у 56 оповіданнях і 4 повістях Артура Конан Дойла. Сама ж розповідь про слідчі справи детективів ведеться від його напарника доктора Ватсона. Що цікаво, прототипом Шерлока Холмса став відомий свого часу лікар та професор Единбурзького університету Джозеф Белл, асистентом якого був сам автор Артур.



На основі творів Конана Дойла було екранізовано декілька фільмів та серіалів, одним з яких став популярний телесеріал з Бенедиктом Камбербетчем в головній ролі.