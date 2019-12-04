Престижне видання People оголосило людей року: хто увійшов в зірковий список

Знамените американське видання People щороку підбиває підсумки та називає людей, які мали великий вплив на аудиторію. Цьогоріч ними стали чотири жінки: Мішель Обама, Дженніфер Еністон, Тейлор Свіфт та Дженніфер Лопес.

Святковий випуск перед Новим роком та Різдвом видання People випустило одразу з чотирма розкішними обкладинками. На них постали зірки, що цього року були найбільше на вустах їхніх фанатів та навіть хейтерів – перша леді США Мішель Обама, актриса Дженніфер Еністон, співачка Тейлор Свіфт та актриса та співачка Дженніфер Лопес. Автором знімків став Miller Mobley.

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Головний редактор журналу People пояснив, чому не зміг обрати одну людину року, а цілих чотири.

Цього тижня ми відправляємо вам додатковий подарунок до свят: вперше ми даруємо вам чотири різних обкладинки в одному випуску. У випуску "Люди року" відзначаються зірки, що вплинули на нашу культуру, люди, які надихнули нас і розважили нас. Ми хотіли подивитися, чи зможемо ми ввібрати трохи їхньої мудрості. Коли ми сіли дивитися, хто, на нашу думку, заслуговує такої честі, я не був здивований, що у нас вийшла четвірка, що складається виключно з жінок – в цьому році домінували сильні жінки,

– йдеться в зверненні редактора Дена Вейкфорда.

В описі зірок чоловік розповів про заслугу кожної.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон у 2019 зіграла одну з головних ролей в серіалі для сервісу Apple TV + "Ранкове шоу" (The Morning Show). Роль телеведучої Алекс Леві, на його думку, стала однією із найсильніших у кар'єрі актриси.



Дженніфер Еністон стала людиною року за версією People / Фото: Miller Mobley

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес він відмітив як особливо амбіційну зірку, адже у 2019-му вона зіграла головну роль у фільмі "Стриптизерки", виступила на Супербоулі, влаштувала грандіозний концертний тур до свого 50-річчя та навіть стала нареченою!



Дженніфер Лопес стала людиною року за версією People / Фото: Miller Mobley

Мішель Обама

Мішель Обама цьогоріч відзначилась випуском власної книги мемуарів про життя та роль першої леді США у книзі "Становлення" (Becoming). Варто додати, що оргкомітет найпрестижнішої музичної премії Греммі нещодавно номінував Мішель Обаму до категорії "Найкращий розмовний альбом" за аудіоверсію її мемуарів "Становлення". Це вперше стало такою честю для першої леді США. За словами редактора, це не може не вражати.



Мішель Обама стала людиною року за версією People / Фото: Miller Mobley

Тейлор Свіфт

Щодо Тейлор Свіфт, то Ден Вейкфорд хоч і розуміє, що вона є однією з найуспішніших зірок сучасності, але цей рік для неї видався напрочуд особливим. "Хоча вона була співачкою більше 15 років, 2019 рік був, можливо, роком, коли Тейлор Свіфт знайшла свій голос: вона встала, щоб захистити свої творчі права, висловилася за те, у що вона вірила, і продовжувала випускати музику, у якій показала мудрість... Її альбом Lover став найбільш продаваним альбомом 2019 року всього за один тиждень. Воістину епічно", – резюмує редактор.



Тейлор Свіфт стала людиною року за версією People / Фото: Miller Mobley

Досягнення різноманітні, але мають одну спільну рису: вони стали такими, коли пізнали себе краще і зосередили свою роботу на тому, що робить їх щасливими. Успіх прийшов неодмінно і це те, чого ми всі можемо повчитися. Новорічний висновок, чи не так?

– підсумував редактор People Ден Вейкфорд.