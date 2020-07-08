9 липня в столиці України відбудеться реєстрація рекорду "Найбільші жіночі натуральні груди", на який претендує Міла Кузнєцова. Вона – учасниця модельного проєкту для plus-size жінок "Модель XL" та відома інстаграм-блогерка.

Про реєстрацію рекорду на свой сторінці у фейсбуці повідомила представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. За її словами, Міла Кузнєцова має 13-й розмір грудей і вона дуже хоче стати рекордсменкою у такій пікантній категорії. Перед реєстрацією жінка повинна пройти медичне обстеження, яке має засвідчити натуральність її грудей.

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Хто така Міла Кузнєцова?

На момент шоу "Модель XL" 2 сезон у 2018 році Мілі Кузнєцовій був 31 рік. Жінка пройшла кастинг та потрапила у 15-тку найцікавіших та найпривабливіших plus-size моделей України, але в середині проєкту вибула. Міла є родом з Києва та працювала на той час помічником адвоката. Але до сьогодні її найбільшим захопленням та роботою є ведення власного блогу в інстаграмі. Її привабливість, пишні форми та 13-й розмір грудей стали головними родзинками інстаграм-акаунту, на який підписано майже 600 тисяч людей.

Жінка багато подорожує, знімається у рекламі для магазинів одягу та білизни, відвідує різні реаліті-шоу та пропагує бодіпозитив. У її біографії в інстаграм-акаунті зазначається, що вона отримала титули "Міс світу Королева", "Міс Україна Всесвіт plus size", "Міс топ-модель Всесвіт plus size". Незважаючи на великий розмір грудей, Міла стежить за своєю фігурою та підтримує форми – у неї стрункий живіт, пружні сідниці та підтягнуті ноги.

Найсексуальніші фото Міли Кузнєцової