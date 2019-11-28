Презентація фільму "Ціна правди" у Києві: фотоогляд події

У середу, 27 листопада, пройшла гранд-прем’єра стрічки "Ціна правди" за участі творчої команди фільму та режисерки Аґнєшки Голланд у столичному кінотеатрі "Київська Русь". Редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку фото із заходу.

На презентації фільму були присутні Аґнєшка Голланд і продюсери стрічки "Ціна правди". У київському кінотеатрі Мінкульт вручив режисерці орден княгині Ольги III ступеня за внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору, а нагороджував Аґнєшку президент України Володимир Зеленський.

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Аґнєшка Голланд на презентації фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба

Під час презентації Голланд зізналася, що після того, як прочитала сценарій зрозуміла, цю історію світ має знати. Адже і зараз наслідки Голодомору Україна відчуває і досі.

У ХХ столітті людство показало себе з найгіршого боку, і нам варто повчитися з цього досвіду, щоб його не повторювати. Але, на жаль, я бачу, що ми навряд чи почерпнули з історії те, що мали б почерпнути,

– сказала режисерка фільму "Ціна правди".



Джеймс Нортон і Аґнєшка Голланд на презентації фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба

Фільм "Ціна правди" – це драматична розповідь про геноцид українського народу в 1932 — 1933 роках. Прем'єра фільму "Ціна правди" запланована на 28 листопада. Кінострічці прогнозують шалений успіх, адже її вже відзначили на престижних фестивалях. Зокрема, автори фільму "Ціна правди" отримали нагороду на 44-му Фестивалі польських художніх фільмів "Золоті Леви". Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.

На презентацію також завітало чимало українських зірок, серед яких – співачка Джамала, головні актори зі стрічки "Скажене весілля" Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, маркетинг-директор FILM.UA Group Поліна Толмачова, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та інші.



Аґнєшка Голланд і Джамала на презентації фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба



Святослав Вакарчук на презентації фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба



Джиммі Воха-Воха і Поліна Василина на презентації фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба

Презентація фільму "Ціна правди" у Києві: дивіться більше фото

Презентація фільму "Ціна правди" у Києві / Пресслужба