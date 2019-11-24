Приголомшлива схожість: син Арнольда Шварценеггера поділився світлиною із залу

Джозеф Баєн опублікував нове фото, яке вкотре підтверджує батькову генетику у позашлюбного нащадка. 22-річний хлопець успадкував від Залізного Арні любов до бодібілдерства. Він часто тренується разом з зірковим татом, який публічно підтримує свого сина.

Ще 2011 року світ ошелешила резонансна новина про тривалий роман американця Арнольда Шварценеггера та покоївки Мілдред Патрісії Баєн. Жінка працювала у домі зразкового подружжя Арнольда та Марії Швайнер впродовж 20 років. Її позашлюбний син від голлівудської зірки народився майже одночасно з наймолодшим сином експодружжя Крістофером.

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Залишивши пост губернатора Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер вирішив зізнатися дружині про свої стосунки з покоївкою. Незважаючи на скандальне розірвання шлюбу, Залізний Арні не відмовився від свого сина і підтримує його не лише фінансово.

Юнак захоплюється спортом і не приховує свого прагнення стати прототипом батька у бодібілдингу. Про це свідчать його соціальні мережі. Джозеф Баєн часто публікує світлини з тренажерного залу, хизуючись сталевими м'язами. Нещодавно він поділився із підписниками фото, на якому зображений у знаменитій позі свого батька.



22-річний син Арнольда Шварценеггера наслідує батька / Instagram /@projoe2 22-річний син Арнольда Шварценеггера наслідує батька / Instagram /@projoe2

Актор постійно підтримує сина та приділяє йому достатньо часу, незважаючи на чотирьох нащадків від шлюбу з Марією Швайнер. Вони зустрічаються у тренажерному залі. Арнольд Шварценеггер надзвичайно пишається захопленнями свого позашлюбного сина. Досить зворушливо він привітав його з 22 днем народження у жовтні цьогоріч.

Спостерігати за тим, як ти закінчив коледж цього року і бачити, як ти залишаєшся вірним своїм пристрастям, було дивовижно. Ти фантастичний син. Я не можу дочекатися нашого наступного тренування. Я люблю тебе,

– висловив гордість батько.