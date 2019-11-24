Приголомшлива схожість: син Арнольда Шварценеггера поділився світлиною із залу

2256 Читать новость на русском
Арнольд Шварценеггер з сином / Instagram /@projoe2

Джозеф Баєн опублікував нове фото, яке вкотре підтверджує батькову генетику у позашлюбного нащадка. 22-річний хлопець успадкував від Залізного Арні любов до бодібілдерства. Він часто тренується разом з зірковим татом, який публічно підтримує свого сина.

Ще 2011 року світ ошелешила резонансна новина про тривалий роман американця Арнольда Шварценеггера та покоївки Мілдред Патрісії Баєн. Жінка працювала у домі зразкового подружжя Арнольда та Марії Швайнер впродовж 20 років. Її позашлюбний син від голлівудської зірки народився майже одночасно з наймолодшим сином експодружжя Крістофером. 

Читайте також: Копія мами: Різ Візерспун показала свою 20-річну дочку – фото

Залишивши пост губернатора Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер вирішив зізнатися дружині про свої стосунки з покоївкою. Незважаючи на скандальне розірвання шлюбу, Залізний Арні не відмовився від свого сина і підтримує його не лише фінансово. 

Юнак захоплюється спортом і не приховує свого прагнення стати прототипом батька у бодібілдингу. Про це свідчать його соціальні мережі. Джозеф Баєн часто публікує світлини з тренажерного залу, хизуючись сталевими м'язами. Нещодавно він поділився із підписниками фото, на якому зображений у знаменитій позі свого батька. 


22-річний син Арнольда Шварценеггера наслідує батька / Instagram /@projoe2
 

Актор постійно підтримує сина та приділяє йому достатньо часу, незважаючи на чотирьох нащадків від шлюбу з Марією Швайнер. Вони зустрічаються у тренажерному залі. Арнольд Шварценеггер надзвичайно пишається захопленнями свого позашлюбного сина. Досить зворушливо він привітав його з 22 днем народження у жовтні цьогоріч. 

Спостерігати за тим, як ти закінчив коледж цього року і бачити, як ти залишаєшся вірним своїм пристрастям, було дивовижно. Ти фантастичний син. Я не можу дочекатися нашого наступного тренування. Я люблю тебе,
– висловив гордість батько. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joseph Baena (@projoe2)

 

Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор
сьогодні
3879
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові діти Арнольд Шварценеггер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
23 листопада 14:20 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 132355
Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
22 листопада 21:22 Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
Надія Біленко 2293
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
22 листопада 18:23 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
Уляна Журба 822
10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
22 листопада 17:30 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 4263
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
22 листопада 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 625
Новини
Більше новин
Залиште відгук