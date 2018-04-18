Приголомшливі фото із занять йогою, які надихають

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Заняття йогою в світі
Заняття йогою в світі / Instagram / @yoga_and_the_city

Здоровий спосіб життя за останні кілька років став своєрідним трендом у світі. Попри правильне харчування кожна людина обирає той вид спорту, який найбільше їй підходить за рівнем навантаження. Біг, заняття в спортзалі, фітнес, йога, аеробіка – це далеко не повний перелік того, що наразі має значний попит.

Чільне місце серед захоплень молоді займає йога. І хоч українці рідко вдаються до духовної практики, фізичні методики вони освоюють залюбки. Щороку у містах країни проводяться безкоштовні заняття, на яких людей знайомлять з головними асанами та специфікою занять йогою. 

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Мотивуючим чинником у цьому є й Instagram-блоги, які також пропагують здоровий спосіб життя. Так, у мережі діє популярна сторінка фотографа із Лос-Анджелеса, який мандрує усім світом у пошуках йогів. Наразі він відвідав 28 країн та створив приголомшливий фотопроект, який надихає. Фото вже увійшли у книгу, яка є досить популярною за кордоном. 

 

Перед камерою фотографа позують звичайні люди, які практикують заняття йогою. Вони погодились на незвичну зйомку та виконали улюблені асани просто посеред мальовничих вулиць чи парків. Ефектні кадри підкорили світ красою, а їх автор здобув чималу армію прихильників. 

Південна Корея

Сінгапур 

США 

Франція

Австралія

Нова Зеландія

Чилі 

 

Теги: LifeStyle Подорожі Йога
Джерело: 24 Канал
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