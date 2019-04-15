Приголомшливі фото скульптур на кінчику олівця: це треба бачити

Митець Реджеп Альчамлі з турецького міста Мерсіна має незвичайне хобі – створює скульптури на кінчику олівця. Вони вражають своєю деталізацією та крихітними розмірами.

Почалось все ще близько п'яти років тому. Хлопець тоді навчався в університеті, де вивчав хімічне машинобудування. Аби відволіктись від навчання, він брався за інструменти і починав робити чудасії з олівцями. За словами хлопця, його це відволікало, а на певному етапі і допомогло подолати стрес у житті, пише Bored Panda.

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Пізніше, коли зрозумів, що йому непогано вдається робити мініатюрні скульптури, Альчамлі почав наполегливо працювати, аби відточити свою майстерність.

20. yüzyıl sanat dehalarından ve kübizm akımının öncüsü olan Pablo Picasso'nun

1931 yılında yapmış olduğu, Bust of a Woman, "Marie - Thérése" eseri 87 yıl sonra kurşun kalemin ucunda... pic.twitter.com/nonDf06Jpx — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 19 листопада 2018 р.

"Це мистецтво нагадує мені, що кожна людина є лише маленькою крапкою у нашому Всесвіті. Тому різьблення олівців для мене подібне до великих значень", – зазначив Альчамлі.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlarım ️ #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/kxybr36tsf — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 5 квітня 2019 р.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlarım ️ #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/jemzSRkSN5 — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 5 квітня 2019 р.

Yaşam, sürekli değişen, benzerlikleri olabilen ama yinelenmeyen bir tiyatro sahnesi değil mi zaten... #27MartDünyaTiyatroGünü pic.twitter.com/JKlpwtsaTZ — Recep Alçamlı (@recepsiyon) 27 березня 2019 р.