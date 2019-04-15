Приголомшливі фото скульптур на кінчику олівця: це треба бачити

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Скульптура з графіту Реджепа Альчамлі
Скульптура з графіту Реджепа Альчамлі / Twitter // Recep Alçamlı

Митець Реджеп Альчамлі з турецького міста Мерсіна має незвичайне хобі – створює скульптури на кінчику олівця. Вони вражають своєю деталізацією та крихітними розмірами.

Почалось все ще близько п'яти років тому. Хлопець тоді навчався в університеті, де вивчав хімічне машинобудування. Аби відволіктись від навчання, він брався за інструменти і починав робити чудасії з олівцями. За словами хлопця, його це відволікало, а на певному етапі і допомогло подолати стрес у житті, пише Bored Panda.

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Пізніше, коли зрозумів, що йому непогано вдається робити мініатюрні скульптури, Альчамлі почав наполегливо працювати, аби відточити свою майстерність.

"Це мистецтво нагадує мені, що кожна людина є лише маленькою крапкою у нашому Всесвіті. Тому різьблення олівців для мене подібне до великих значень", – зазначив Альчамлі. 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Новини LifeStyle
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