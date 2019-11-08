Приголомшливий дует: Надія Мейхер та Альона Вінницька виступлять на "Танцях з зірками"

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Надія Мейхер та Альона Вінницька
Надія Мейхер та Альона Вінницька / Колаж LifeStyle 24

Українські співачки Надія Мейхер та Альона Вінницька відновлять дует після 16-річної паузи. Артистки будуть виступати у прямому ефірі "Танців з зірками 2019".

Організатори проєкту "Танці з зірками 2019" щотижня вражають прихильників новими темами прямих ефірів та запрошеними гостями. Та до чвертьфіналу шоу вони підготували для глядачів особливий сюрприз: у 12 випуску в дуеті заспівають Надія Мейхер та Альона Вінницька – перші учасниці "ВІА Гри".

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Згідно з анонсом, знамениті українські вокалістки об’єднаються тільки в одній пісні. Надія Мейхер та Альона Вінницька виконають популярний хіт "Я не вернусь", під який одна пара покаже чуттєву постановку. 

Що відомо про співпрацю Вінницької та Мейхер? Артистки отримали шалену популярність завдяки участі у групі "ВІА Гра". Альона Вінницька та Надія Мейхер були першими учасницями колективу, заснованого у 2000 році. Однак у такому складі українки виступали недовго: вже за 2 роки до них приєдналась Анна Сєдокова, а у 2003-му Альона Вінницька назавжди покинула гурт. У дуеті з Мейхер білявка записала десятки треків, найвідоміший з яких – "Попытка № 5".

Окрім цього, у чвертьфіналі "Танців з зірками 2019" виступить Катя Гуменюк, більш відома як Ассоль. В останні дні жовтня артистка оголосила про повернення на велику сцену під псевдонімом katya. У прямому ефірі шоу зірка виконає чуттєву композицію "Моя мама", під яку Анна Різатдінова та Олександр Прохоров станцюють джаз-модерн. 

"Танці з зірками" – це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle
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