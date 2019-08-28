Приголомшливо сексуальне selfie в дзеркалі: Жозефін Скрівер показала струнку фігуру

104 Читать новость на русском
Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Оскільки літо добігає кінця, у моделей розпочинається гарячий сезон з Тижнями моди, показами, презентаціями нових колекцій та іншими fashion-заходами. Відома данська модель і "ангел" Victoria's Secret сексуально показала частинку залаштунків зі зйомок рекламної кампанії.

Оскільки цьогоріч бренд Victoria's Secret відмовився від проведення традиційного шоу наприкінці року, то, ймовірно, варто очікувати приголомшливої рекламної кампанії. Частинку зйомок "ангел" білизняної марки Жозефін Скрівер оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Кендіс Сванепул засвітила розкішне засмагле тіло: гаряче фото

26-річна модель опублікувала сексуальний знімок у білизні від марки, обличчям якої вона є. Selfie в дзеркалі вона зробила у мереживному комплекті блідо-синього відтінку. Великий масштаб дзеркала дозволив Жозефін Скрівер підкреслити стрункість ніг, тонку талію, а також пружний прес. На фото помітно, що модель перебувала у гримерці, тому, найбільш імовірно, що незабаром, нам варто очікувати вибухової рекламної кампанії від Victoria's Secret.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @

blog_ava
Українська модель пікантно вимагає ремонту мостів: фото
сьогодні
5311
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 17:06 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
692
"Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
сьогодні 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
Юлія Ліпенцева 429
Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
27 серпня 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
543
MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
27 серпня 14:10 MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
482
Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
27 серпня 13:20 Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
3437
Новини
Більше новин
Залиште відгук