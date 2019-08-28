Приголомшливо сексуальне selfie в дзеркалі: Жозефін Скрівер показала струнку фігуру

Оскільки літо добігає кінця, у моделей розпочинається гарячий сезон з Тижнями моди, показами, презентаціями нових колекцій та іншими fashion-заходами. Відома данська модель і "ангел" Victoria's Secret сексуально показала частинку залаштунків зі зйомок рекламної кампанії.

Оскільки цьогоріч бренд Victoria's Secret відмовився від проведення традиційного шоу наприкінці року, то, ймовірно, варто очікувати приголомшливої рекламної кампанії. Частинку зйомок "ангел" білизняної марки Жозефін Скрівер оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Кендіс Сванепул засвітила розкішне засмагле тіло: гаряче фото

26-річна модель опублікувала сексуальний знімок у білизні від марки, обличчям якої вона є. Selfie в дзеркалі вона зробила у мереживному комплекті блідо-синього відтінку. Великий масштаб дзеркала дозволив Жозефін Скрівер підкреслити стрункість ніг, тонку талію, а також пружний прес. На фото помітно, що модель перебувала у гримерці, тому, найбільш імовірно, що незабаром, нам варто очікувати вибухової рекламної кампанії від Victoria's Secret.



Жозефін Скрівер / Instagram / @