Прихильник Мадонни подав на неї до суду: відома причина

Американська поп-діва Мадонна потрапила до чергового скандалу. На артистку подали до суду через перенесення часу концерту. Цікаво, що зробив це її палкий прихильник, який купив кілька квитків на виступ знаменитої Мадонни.

61-річна Мадонна влаштувала масштабне турне на підтримку нового альбому Madame X. Поп-діва вже встигла викликати фурор у Нью-Йорку та Лас-Вегасі, показавши епатажний перформанс з алкоголем та імітацією інтиму. Своє шоу Мадонна заборонила знімати, що дещо обурило прихильників. Однак ще більше незадоволення викликали постійні запізнення зірки на концерти, повідомляють у CNN.

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"Є дещо, що вам потрібно всім знати. Королева ніколи не запізнюється", – заявила Мадонна під час одного з виступів, давши зрозуміти прихильникам, що не буде підлаштовуватись під жодні рамки. Та якщо в одних така поведінка викликала захват, то інші стали хейтерами артистки. Серед них – Нейт Голландер, який днями подав до суду на Мадонну.

Чоловік заявив, що поп-діва порушила договір між артистом та глядачем. Ще у серпні він придбав три квитки на виступ Мадонни, який пройде 17 грудня на пляжі Fillmore Miami. Тоді організатори концерту вказали час початку виступу 20:30. Проте минув місяць, як Мадонна перенесла старт шоу на 2 години. Це, на думку Нейта Голландера, порушує договір, укладений при купівлі квитків.

Окрім цього, чоловік заявив, що за можливість побачити виступ Мадонни він заплатив немалу суму – 1025 доларів, що в гривневому еквіваленті становить майже 25 тисяч. Оскільки час початку шоу перенесли на більш пізній час, Норт Голландер заявив, що він та інші власники квитків зазнали збитків.

Спроби перепродажу не компенсують втрачені гроші, оскільки квитки зараз зазнали надзвичайної втрати цінності через зміну часу. Це робить перепродаж "неможливим",

– заявив Норт Голландер.

Наразі Мадонна відмовляється коментувати скандальний позов. Справу невдовзі розглянуть в суді округу Майамі-Дейд.

Зазначимо, що це рідкісний випадок, коли прихильник подає до суду на свого кумира. Здебільшого, поп-діви через суд намагаються показати нахабних представників фан-груп. Так, у 2018 році Тейлор Свіфт подала до суду на чоловіка, який вдерся в її маєток в Нью-Йорку, лежав у ліжку та приміряв речі. А от українська артистка Злата Огнєвіч потерпає від переслідування прихильником, який стверджує, що артистка – його законна дружина.