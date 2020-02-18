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Прихильник Трампа сфотографувався з фейковим Кіану Рівзом на байк-шоу: мережу підривають меми

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Американець сфотографувався з фейковим Кіану Рівзом / Колаж: LifeStyle 24

Американський прихильник чинного президента США мав намір прославитися завдяки світлині з відомим канадським актором Кіану Рівзом. Чоловікові таки вдалося стати популярним завдяки несподіваній зустрічі, однак допоміг йому у цьому не Нео з "Матриці", а меми. На фото, які той опублікував в мережі, постав надто подібний до Рівза американець.

Вдруге за місяць Кіану Рівзу довелося стати причиною для мемів. А все тому, що на одному з байк-шоу американець Білл Монтенейрі сплутав учасника заходу з зіркою голлівудських фільмів.

Тут більше: Кіану Рівз у вигляді мема опинився в підручнику Всесвітньої історії

На своїй сторінці в фейсбуці чоловік, який є прихильником Дональда Трампа, опублікував кілька знімків з нікому невідомим парубком, якого прийняв за Кіану Рівза. Ба більше, американець постав на фото з плакатом з надписом "Трамп 2020" і додав, що кумир мільйонів також є прибічником чинного президента США.

Кіану Рівз, меми
Скріншот зі сторінки американця в фейсбуці 

Через деякий час світлина стала причиною для створення мемів у твіттері, фейсбуці та інших соцмережах. Користувачі мережі замінили обличчя справжнього Кіану Рівза на всіх найпопулярніших світлинах з актором. 

Як виявилося, чоловіка, якого прийняли з Кіану Рівза, звати Нік Герман. Він живе в Меріленді і насправді захоплюється байками. На відміну від користувачів мережі, він не бачить в цій ситуації нічого кумедного.

Окей, це безумство. Якийсь придурок зробив моє фото в минулі вихідні на Timonium Bike Show і тепер публікує в Instagram, що зустрів Кіану Рівза. Господи, люди, справді? Так, це Я праворуч. Що не так з людьми? І він отримав 250 тисяч "лайків",
– написав Нік Герман.

Кіану Рівз, меми
Скріншот

 

Скріншоти мемів з Ніком Германом і Кіану Рівзом 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Дональд Трамп Голлівуд LifeStyle Кіно Меми
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