Прихильника Тейлор Свіфт засудили до чотирьох років в'язниці

Після переслідувань американської співачки Тейлор Свіфт 23-річного Роджера Альварадо засудили на чотири роки перебування у в’язниці. Суд виніс вирок 15 квітня.

Молодий чоловік вже через місяць після затримання порушив домовленість і вкотре переслідував свого кумира. Тейлор Свіфт не на жарт злякалась, через що навіть вирішила продати свій маєток, щоб той не знав, де вона проживає. Про це повідомили на The Daily Mail.

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Але Верховний суд врешті заборонив Роджеру Альварадо наближатись до співачки і запроторив його до в'язниці на 4 роки. Суд також заборонив чоловіку будь-яким чином турбувати Свіфт, а також надсилати їй листи, відеопослання та дзвонити їй. Сталкер повністю визнав свою провину, але як на таку новину відреагувала сама постраждала Тейлор Свіфт – наразі невідомо.

Що відомо про злочин?Вперше зловмисник вдерся до будинку зірки ще у квітні 2018 року. Після затримання він погодився більше не переслідувати співачку, тим самим уникнувши тюремного терміну. Але вже через місяць він вдруге вдерся в апартаменти співачки у Нью-Йорку. Третій випадок вторгення у житло Тейлор відбувся у березні 2019 року. Весь цей час Роджер Альварадо очікував на вирок суду і врешті йому призначили тюремний термін. Наразі будинок Тейлор Свіфт у Нью-Йорку виставлений на продаж, оскільки там знаменитість не почуває себе в безпеці і тим часом переселилась у нове житло.