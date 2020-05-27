Прихильники Наталії Могилевської пожартували з її фото: реакція співачки

Українська співачка Наталія Могилевська опублікувала курйозне фото, створене її прихильниками. Артистка оцінила гумор та закликала присилати їй подібні меми.

Прихильники використали знімок Наталії Могилевської, зроблений для нового музичного проєкту, який невдовзі вийде у світ. Анонс вона зробила завдяки фото, на якому закрила одну частину обличчя.

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Ефектний знімок нагадав жартівникам про перевірку зору. Тому до знімку Наталії Могилевської вони додали таблицю Сивцева.

Такий жарт не розгнівав артистку, а навпаки – розсмішив. У мережі Наталія Могилевська звернулась до прихильників з проханням надсилати їй подібні роботи. Найкращі з них співачка пообіцяла публікувати у своєму блозі.

"Чудовий гумор! Поважаю і люблю своїх фанів. Дуже крутий мем! У кого ще є ідеї?" – написала вона у мережі.

Що відомо про новий проєкт Наталії Могилевської

Днями Наталія Могилевська презентує свій lounge edition альбом із назвою "Любов – то велика сила". Артистка переспівала свої знамениті хіти, додавши до них романтичних ритмів джазу. Особлива платівка, за словами артистки, має вийти до кінця травня 2020 року, тому прихильники вже в очікуванні такої музики.

"Мої мрії про побачення завжди в стилі джаз. І якщо я уявляю собі вечерю при свічках, я хочу, щоб мій чоловік запросив мене під м'яку, ніжну боссанова з прохолодними дудками у спекотній пустелі. Саме цією красою і ніжністю просочений альбом, який я дарую до літа всім українцям для романтичних побачень", – зазначила Наталія Могилевська в анонсі.