Зараз запальну білявку Шерон Стоун знає весь світ завдяки рейтинговим стрічкам. Однак до такої шаленої слави голлівудська красуня полюбляла виступати у театрі, де також вдавалась до перевтілень.

Днями Шерон Стоун поностальгувала за минулим та знайшла у своєму альбомі фото, зроблене на початку її кар'єри. Акторка постала на чорно-білому кадрі у водолазці із зображенням морозива та з масивною підвіскою. Окрім цього, Шерон Стоун зіграла у спектаклі у великих окулярах, які колись були трендовими.

Цікаво У Шерон Стоун вдарила блискавка

"А ось і я у "Звуках музики", – написала Шерон Стоун.

Цікаво, що багато прихильників просто не впізнали знамениту акторку на знімку. "Це справді ви?", "Не можу повірити своїм очам. Ви неймовірна", "А це не Гіларі Клінтон?" – писали збентежені користувачі мережі.

Як Шерон Стоун починала свою кар'єру

Наразі голлівудська зірка Шерон Стоун – одна з тих акторок, яка залюбки погоджується на провокативні ролі. Однак у дитинстві вона не була такою сміливою. Шерон була надто сором'язливою і через це мала проблеми зі спілкуванням з однолітками. Тому мама акторки влаштувала в їхньому гаражі імпровізований театр, куди запрошувались сусіди та родичі. Саме там Шерон Стоун починала свою акторську кар'єру,

Спершу зірка грала у спектаклях, підкорюючи глядачів своїм талантом, після чого виборола перші ролі в кіно. "Казино", "Основний інстинкт", "Жінка-кішка", "Ларго Вінч: Змова в Бірмі", "Дрібничка на день народження", "Глорія" – це далеко не весь список фільмів, у яких можна побачити Шерон Стоун.