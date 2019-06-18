Прихильники Едгара Камінського запідозрили, що у розлученні зі Славою є вина його матері: деталі

Відомий український хірург Едгар Камінський оприлюднив рідкісне фото зі своєю матір'ю, присвятивший їй зворушливі слова подяки. Однак не всі його шанувальники позитивно сприйняли його допис. Деякі з них запідозрили його маму у причетності до їхнього розлучення з солісткою гурту "НеАнгели", Славою.

На початку червня мережу підірвала новина про ймовірне розлучення одного з найпопулярніших подружжів українського шоу-бізнесу – Едгара та Слави Камінських. Через кілька днів відомий хірург прокоментував розрив, тим сами підтвердивши його, однак не назвав причини, яка спричинила такий вибір. Пізніше він оприлюднив світлину зі своєю мамою, присвятивши їй довгий текст, який назвав "Правила моєї щасливої мами".

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В одному з пунктів Едгар зізнався, що у його юності мама завжди віддавала йому всю зарплатню потайки від батька, а також ніколи не примушувала його та сестру до хатньої роботи. Саме ці пункти змусили прихильників хірурга запідозрити, що він виріс так званим "маминим синочком".

"Думаю, ваша мама внесла свій вклад у ваше розлучення", "І знову мама. Що і треба було довести. Швидше за все ви злегка егоїст. Мама трохи зробила вам ведмежу послугу, якщо ви навіть нічого не робили по дому. Немає жодного парадоксу, мудрі люди розуміють, що діти – це не на завжди", – такого роду коментарі неодноразово написали прихильниці знаменитого лікаря під знімком з його мамою.

Однак наприкінці допису Едгар Камінський написав фразу, у якій шанувальники також помітили двозначний сенс, а саме – Слава ревнувала чоловіка до його матері.

P.S. Парадокс ситуації полягає в тому, що багато жінок не хочуть, щоб їхні чоловіки так сильно любили свою маму, чи не були "маминими синочками". Але при цьому бажають, щоб власні діти любили їх так само сильно,

– завершив свою розповідь про маму Едгар Камінський.