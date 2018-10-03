Прихильники Тіни Кароль зробили татуювання на честь співачки: фотофакт

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Тіна Кароль на виступі у Львові
Тіна Кароль на виступі у Львові / 24 Канал

У мережі ширяться фото, зроблені прихильниками української поп-діви Тіни Кароль. Люди зробили символічні татуювання, присвячені зірці.

Здебільшого, прихильники артистки обирають улюблені рядки з пісень Тіни Кароль, які мають для них особливе значення. Когось ці слова надихають, комусь – надають впевненості у собі, для когось саме вони є рушійною силою до дій. У дописах українці розповідають свої історії, приголомшуючи мережу. 

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"Як зараз пам'ятаю ті дні, коли вперше слухала її пісні, не припиняючи днями і ночами, постійно перемотуючи на цей момент. Я повірила їй, повірила в себе, в свою силу, повірила в життя", – розповіла одна з прихильниць зірки, показавши слова з пісні "Сдаться ты всегда успеешь". 

Сама ж співачка запропонувала прихильникам ділитись своїми татуюваннями. Тіна Кароль назвала своєрідний челендж "Малюнки, якими ви прикрашаєте своє тіло". Першим фото, яке зірка опублікувала у своєму блозі, були руки прихильника, який відтворив зображення Тіни. На одній руці хлопець розмістив зухвале фото артистки в стилі "Формули-1", а на іншій – її образ з кліпу "Сдаться ты всегда успеешь". 

До флешмобу також долучились кілька людей, які показали тематичні татуювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Repina (@elenarepinaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Моє️ (@kolizhanka_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Repina (@elenarepinaa)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Тіна Кароль Тату
Джерело: 24 Канал
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