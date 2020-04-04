Прихильники засудили Дженніфер Лопес та її нареченого за порушення карантину
Популярна американська співачка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес разом із дітьми перебувають на ізоляції в Маямі. Проте днями пара порушила карантин і відвідала спортзал.
На сьогоднішній день країною, де зафіксували найбільше випадків захворювання коронавірусом є США. У країні ввели суворий карантин, проте Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес порушили його і відвідали спортзал. У мережі з'явилися світлини, які підтверджують це.
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Закохані вирішили приїхати в улюблений спортзал, який закрили на час карантину. Для того, щоб артистка та її обранець змогли потрапити всередину спеціально викликали співробітника. На фотографіях зображений чоловік в масці, який відкрив двері зірковій парі, а після цього продезінфікував ручких на дверцятах їх автомобіля антисептиком.
Також на знімках можна побачити табличку на дверях будівлі, на якій написано: "Зал закритий. Залишайтеся вдома і цим рятуйте життя".
Дженніфер Лопес на карантині відвідала спортзал / Instagram / @zigmazcom
Дженніфер Лопес порушила карантин / Instagram / @zigmazcom
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