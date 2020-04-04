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Прихильники засудили Дженніфер Лопес та її нареченого за порушення карантину

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес разом із дітьми перебувають на ізоляції в Маямі. Проте днями пара порушила карантин і відвідала спортзал.

На сьогоднішній день країною, де зафіксували найбільше випадків захворювання коронавірусом є США. У країні ввели суворий карантин, проте Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес порушили його і відвідали спортзал. У мережі з'явилися світлини, які підтверджують це. 

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Закохані вирішили приїхати в улюблений спортзал, який закрили на час карантину. Для того, щоб артистка та її обранець змогли потрапити всередину спеціально викликали співробітника. На фотографіях зображений чоловік в масці, який відкрив двері зірковій парі, а після цього продезінфікував ручких на дверцятах їх автомобіля антисептиком. 

Також на знімках можна побачити табличку на дверях будівлі, на якій написано: "Зал закритий. Залишайтеся вдома і цим рятуйте життя".


Дженніфер Лопес на карантині відвідала спортзал / Instagram / @zigmazcom


Дженніфер Лопес порушила карантин / Instagram / @zigmazcom

Станом на 4 квітня найбільше інфікувань коронавірусом зафіксовано у США. Там за останню добу підтвердили понад 35 000 нових пацієнтів та 1 480 людей померли. Загалом виявили 278 458 випадків COVID-19 та 7 159 смертей. Одужали 9 897 осіб.

Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Зіркові романи Дженніфер Лопес Новини LifeStyle
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