Прихильники засудили Дженніфер Лопес та її нареченого за порушення карантину

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес разом із дітьми перебувають на ізоляції в Маямі. Проте днями пара порушила карантин і відвідала спортзал.

На сьогоднішній день країною, де зафіксували найбільше випадків захворювання коронавірусом є США. У країні ввели суворий карантин, проте Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес порушили його і відвідали спортзал. У мережі з'явилися світлини, які підтверджують це.

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Закохані вирішили приїхати в улюблений спортзал, який закрили на час карантину. Для того, щоб артистка та її обранець змогли потрапити всередину спеціально викликали співробітника. На фотографіях зображений чоловік в масці, який відкрив двері зірковій парі, а після цього продезінфікував ручких на дверцятах їх автомобіля антисептиком.

Також на знімках можна побачити табличку на дверях будівлі, на якій написано: "Зал закритий. Залишайтеся вдома і цим рятуйте життя".



Дженніфер Лопес на карантині відвідала спортзал / Instagram / @zigmazcom



Дженніфер Лопес порушила карантин / Instagram / @zigmazcom

Станом на 4 квітня найбільше інфікувань коронавірусом зафіксовано у США. Там за останню добу підтвердили понад 35 000 нових пацієнтів та 1 480 людей померли. Загалом виявили 278 458 випадків COVID-19 та 7 159 смертей. Одужали 9 897 осіб.